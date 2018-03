Linha Pepper 2018: Up!, Saveiro e Fox cheios de esportividade

Visual diferenciado

A principal característica da linha ‘Pepper ‘ é o visual, com um apelo mais esportivo. Os 3 modelos contam com detalhes exclusivos e são perfeitos para os consumidores que procuram um carro com aspecto mais “descolado” e jovem.

UP! PEPPER

O modelo ‘Pepper’ no Vokswagen Up é baseado na versão topo de linha já conhecida como ‘High Up’, portanto já vem completa de série. As diferenças visuais se aplicam ao teto, saias laterais e spoiler traseiro que são pintados na cor ‘preto ninja’. A grade frontal tem detalhes exclusivos como frisos vermelho e cromado. As rodas de 15 polegadas são diamantadas e escurecidas.

Disponível nas cores:

Preto Ninja com retrovisores vermelhos

Branco Cristal com retrovisores vermelhos

Prata Sirius com retrovisores vermelhos

Vermelho Flash com retrovisores pretos

A série Pepper ainda equipa o Up! com adesivos exclusivos indentifocando a versão, na tampa do porta-malas e lateral das portas dianteiras.

No interior do carro o acabamento é todo escuro. Para-sóis, colunas, forro de teto e acabamento do espelho retovisor são pretos. O volante tem controles multifuncionais e é revestido em couro, as saídas de ar do painel e alavanca do câmbio contem com detalhes vermelhos. Para dar um visual ainda mais personalizado tento as soleiras quanto os bancos contam com a inscrição ‘Pepper’. Os bancos são em couro sintético.

Itens de série

O Up! Pepper traz de série uma lista bem recheada de itens:

Direção elétrica

Chave canivete com controle remoto

Espelhos retrovisores externos com luzes de direção

Ar-condicionado

Vidros dianteiros e travamento central elétricos

Sensor de estacionamento traseiro

Sensores de chuva e de luminosidade (crepuscular)

Painel com iluminação em LED de ambiente

Função ‘tilt down’ do lado direito

Suporte para celular integrado ao painel com entrada USB

Função “Coming & Leaving Home”

Outro recurso presente neste edição faróis de neblina com luz de conversão estática, recurso que amplia a área iluminada em curvas em velocidade igual ou inferior a 40 km/h.

Motorização

Equipa o Up ‘Peper’ o motor já conhecido e elogiado 1.0 TSI (turbo) de 105cv, com velocidade máxima de 183 km/h.

Preço

A partir de R$ 59.240,00.

SAVEIRO PEPPER

Na Saveiro, a versão Pepper é desenvolvida a partir do modelo topo de linha já existente ‘Highline’, portanto vem completa de série. Conta com espelhos retrovisores em cor diferente da carroceria e colunas centrais externas e para-choques com apliques pretos.

Outros detalhes são as rodas diamantadas em preto, a grade dianteira em preto brilhante com um filete vermelho e apliques pretos nas caixas de todas.

Disponível nas cores:

Preto Ninja (cor sólida)

Branco Cristal (cor sólida)

Vermelho Flash (cor sólida)

Prata Sirius (cor metálica)

A Saveiro tem a inscrição ‘Pepper’ em adesivos nos para-lamas dianteiros e tampa da caçamba que conta também com uma faixa preta ligando uma lanterna à outra.

No interior o volante é em couro com costuras vermelhas e conta com comandos multifuncionais. Os revestimentos do freio de mão e coifa de câmbio seguem o mesmo acabamento do volante. Nas soleiras das portas há apliques em alumínio. Os bancos tem revestimento em couro sintético com o nome ‘Pepper’ e as saídas de ar são personalizadas com apliques na cor vermelha.

Itens de série

Ar-condicionado

Faróis e lanterna de neblina

Vidros e travas elétricos

Espelhos retrovisores com ajustes elétricos

Sensor de estacionamento elétrico

Chave tipo “canivete” com controle remoto

Coluna de direção ajustável em altura e distância

Roda de liga leve de 15”

Alarme Keyless

Capota marítima

Protetor de caçamba

Opcionais

Teto pintado em Preto Ninja

Sistemas de infotainment “Composition Touch” e “Discover Media”

Câmera traseira de ré

Motorização

A picape é equipada com motor 1.6 Flex de 104cv, câmbo manual de 5 marchas. Velocidade máxima de 174 km/h.

Preço

A partir de R$ 69.990,00.

FOX PEPPER

Depois de estrear a versão ‘Pepper’, o Fox chega em 2018 mais equipado ainda. Sendo a versão mais equipada oferecida de seu segmento, o Fox Pepper conta agora com controle eletrônico de estabilidade, sistema de monitoramento da pressão dos pneus (tecnologia exclusiva na categoria), controle de assistência de partida em rampa, luz de conversão estática (cornering light) e câmera traseira de estacionamento, tudo isso de série.

Exterior

Marca característica da versão ‘Pepper’, assim como na versão ‘Cross’, são os para-choques dianteiros que contam com faróis auxiliares com aros em preto brilhante, formatos retangulares e com a funcionalidade de farol de neblina e de longo alcance. O Fox vem equipado com rodas aro 15” de liga leve com acabamento diamantado. Rodas aro 16” são opcionais.

Outro destaque da versão é a grade dianteira em forma de colméia, friso vermelho horizontal e os faróis com máscara negra.

Na lateral difícil não reparar nos retrovisores, com luz de repetição integrada, personalizados com cores diferentes da carroceria. E nas molduras pretas das caixas de rodas que deixam o carro com um aspecto ainda mais arrojado.

Interior

Internamente o Fox Pepper segue os mesmo padrões de acabamentos dos modelos Up e Saveiro. Saídas de ar com aros vermelhos, volante resvestido em couro com costutas em vermelho. Bancos em couro sintético também com apliques vermelhos.

Cores

Branco Puro com retrovisor vermelho

Preto Ninja com retrovisor vermelho

Prata Sargas com retrovisor vermelho

Vermelho Tornado com retrovisor preto

Motorização

O Fox nessa versão vem equipado com motor 1.6 MSI com até 120cv. Cambios manual de seis velocidades e automático (I-Motion). Com velocidade máxima de 189 km/h.

Preço

A partir de R$ 63.110,00.