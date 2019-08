Linha de ônibus muda itinerário para atender mais bairros de Caieiras

O novo itinerário da linha 014, em Caieiras, será pela avenida Armando Sestini, Rua dos Cravos, rua Napoleão Bonaparte, rua José Bonifácio A. e Silva, rua Dom João VI, rua Floriano Peixoto, rua Osório Duque Estrada, rua Anita Garibaldi, rua Maria Margarete da Cruz, rua Benedito Zefferino Barbosa, rua Antonia Berdusan, rua Martins Fontes, rua Anna Argentina Bugnoti, rua Brasilina Benedita Barros e avenida Marcelino Bressiani.

Com a inclusão de mais um ônibus na frota operacional, a linha passará a contar com cinco coletivos que realizarão 68 partidas em dias úteis e 54 aos sábados. A tarifa permanecerá no valor de R$ 4,90.