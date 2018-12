Linha 2019 do Novo Suzuki S-Cross traz novidades

O veículo lançado em 2015, passou por uma reestilização no ano seguinte. A fabricante japonesa apostou em melhorias e promoveu agora mudanças estéticas e mecânicas para emplacar o modelo como um forte competidor no segmento de SUVs compactos.

As novidades do novo S-Cross foram apresentadas no Salão do Automóvel 2018.

Preços do Suzuki S-Cross

O novo modelo do Suzuki S-Cross 2019 está disponível em três versões com os seguintes valores:

4Style 2WD AT – R$ 111.990,00

4Style AllGrip 4WD AT – R$ 117.990,00

4Style-S AllGrip 4WD AT – R$ 130.990,00

Mecânica confiável

O novo S-Cross 2019 traz um belo conjunto mecânico. Ele está equipado com motor a gasolina 1.4 turbo Boosterjet de 4 cilindros em linha, 1373 cilindradas, 16 válvulas DOHC/WT, 146 cv de potência a 5500 rpm, 23,5 kgfm de torque entre 1700-4000 rpm, injeção eletrônica direta, transmissão automática de 6 velocidades com Paddle-Shift, suspensão dianteira Mcpherson e traseira com eixo de torção.

Conforto, elegância e conveniência

Conforto, elegância e conveniência estão presentes no interior do novo S-Cross 2019.

O espaço também foi priorizado na montagem do novo S-Cross. Ele é ideal para famílias com cinco pessoas, que podem viajar tranquilamente confortável e seguros nos bancos com acabamento em couro e com capacidade máxima de 1269 litros de bagagem no porta-malas. Para aqueles que abusam nas bagagens, tem ainda o espaço extra disponível no rack de teto.

Para que o motorista conduza o veículo de forma confortável, ele conta com todas as comodidades e tecnologias necessárias ao seu redor, como o volante multifuncional com controles de áudio e regulagem de altura e profundidade, bem como o banco com ajuste de altura. Com a tecnologia Keyless Push Start System basta um toque para dar partida no veículo.

Lista de recursos

O novo S-Cross tem lista recheada de recursos com computador de bordo multifunções trazendo informações de desempenho, consumo, quilômetros rodados, temperatura exterior e outros dados úteis.

A central multimídia é formada por tela touch screen de 9 polegadas com 8 Gb de armazenamento e conexões para smartphones, Wi-Fi, Bluetooth, USB, MP3 e MP4.

Segurança completa

A segurança novamente foi priorizada nesse novo modelo. O S-Cross conta com um sistema completo para garantir a melhor performance e segurança de frenagem, que já tem os discos dianteiros ventilados, inclui ABS com EBD, BOS e BAS.

O sistema de tração traz duas tecnologias para o melhor controle de estabilidade. O Engine Traction Control System (ETCS) utiliza um sistema eletrônico de tração da rotação do motor para retirar os excessos de torque nas rodas, evitando assim que o veículo deslize.

O ESP, Electronic Stability Program, por sua vez, além de evitar escorregamentos, aumenta a aderência e controla a estabilidade por meio de múltiplos sensores.

Para encarar declives, o motorista do S-Cross conta tanto com o HHC, Hill Hold Control, que impede a deslizamento do veículo ao dar partida em rampas, como o HDC, Hill Descent Control, que mantém uma velocidade determinada sem precisar acionar o freio ou o acelerador.

Principais novidades do S-Cross

O novo Suzuki S-Cross 2019 traz de série vários itens com a versão de entrada 4Style 2WD AT, que tem apenas tração dianteira. Confira:

Ar-condicionado digital dual zone

Assistente de partida em rampa

Câmera de ré

Controle de tração e estabilidade

Controle de velocidade de cruzeiro

Direção elétrica (VGR)

Isofix

Limitador de velocidade

Retrovisor eletrocrômico

Rodas de liga leve aro 17”

Sensores de chuva e luminosidade

Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro

Nove airbags

Já a versão 4Style AllGrip 4WD AT é superior e se diferencia por alguns recursos tecnológicos a mais, como o sistema de tração 4×4 com quatro estilos de transmissão disponíveis de acordo as condições do terreno: Lock, Sport, Snow/Mud e Auto.

Sistema Auto Start Stop System, que reconhece quando o veículo está parado no trânsito ou no semáforo e desliga o motor. E assim que o pé é retirado do freio o veículo é ligado automaticamente

Também somente a partir da versão All Gripp está incorporada a conquista do selo Conpet pela Suzuki. A tecnologia utilizada nos aços em toda a estrutura, no design e no powertrain, tem a melhor eficiência energética, sendo um dos veículos mais econômicos, mesmo se compararmos aos modelos 1.0.

Topo de linha, a versão 4Style-S AllGrip 4WD AT, além de conter tudo das demais, inclui teto solar elétrico Double Sliding com abertura total ou parcial e faróis de LED com luzes diurnas com ajuste automático.