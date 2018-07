Linha 2019 do Fox conta com as versões Xtreme e Connect

Outras novidades da linha atual são a oferta da roda de liga leve de 16 polegadas com novo visual (estilo “Thor”) e a oferta para todas as versões da cor “Branco Puro” . O figurino e os revestimentos dos bancos também são novos em todas as configurações.

Preços e versões disponíveis

Atualmente, o Fox pode ser comprado em duas versões. Confira quais são e o que cada uma delas oferece:

Xtreme – R$ 49.990,00 (Manual) e R$ 53.390,00 (I-motion)

Aerofólio traseiro em preto brilhante

Câmera traseira

Faróis auxiliares com tripla função: neblina, longo alcance e “Cornering Light”

Faróis duplos com máscara escurecida

Moldura nas caixas de roda

Connect – R$ 54.990,00 (Manual)

“Easy drive” – direção elétrica

“I-System com Eco-comfort” – computador de bordo

“Park pilot” – sensores de estacionamento traseiros

Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen

Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade

Novidades em todas as versões

As duas configurações são ofertadas com o propulsor 1.6 MSI (120 cv), que pode ser acoplado ao câmbio manual de seis marchas e à transmissão I-Motion com a segunda geração do software de gerenciamento de trocas de marchas.

O Fox 2019 passa a contar como equipamento de série nas duas versões com controle eletrônico de estabilidade, sistema de monitoramento da pressão dos pneus (tecnologia exclusiva na categoria), controle de assistência de partida em rampa, luz de conversão estática (cornering light) e câmera traseira apara auxílio em manobras de estacionamento.

ESC – Controle eletrônico de estabilidade – O sistema reconhece um estágio inicial de que uma situação de rodagem crítica essa para acontecer. Compara os comandos do motorista com as reações do veículo a esse comando. Se necessário, o sistema reduz o torque do motor e freia uma ou várias rodas até atingir a condição de estabilidade.

ASR (Antriebsschlupfregelung) – Controle de tração – O sistema auxilia o motorista a arrancar ou acelerar o veículo sobre um piso de baixa aderência, graças a uma série de sensores e uma central eletrônica. O sistema atua gerenciando o torque motriz e a frenagem individual da roda que destraciona, auxiliando na aderência dos pneus em qualquer condição de utilização.

EDS (Elektronische Differenzialsperre) – Bloqueio eletrônico do diferencial – Em trilhas ou em situação de baixa tração em uma das rodas motrizes, o bloqueio eletrônico do diferencial aciona o freio da roda com menor tração, transferindo o torque para a roda com maior tração, proporcionando assim melhor eficiência à saída do veículo. Esse sistema de “tração inteligente” funciona de forma automática, sem necessidade de o motorista acionar um botão no painel. Além disso, o sistema atua em curvas e em velocidade de até 80 km/h.

HHC (Hill Hold Control) ou controle de assistência de partida em rampa – Em aclives acima de 5%, o sistema mantém o veículo freado por até 2 segundos, após o motorista aliviar o pedal do freio. Os freios são liberados progressivamente durante a aceleração, permitindo a partida do veículo com mais conforto e tranquilidade em rampas.

HBA – Função adicional do sistema ESC, o BAS (Brake Assist System ou Sistema de assistência à frenagem) é outro recurso inédito na linha Fox. O módulo do ABS e do ESC reconhece, por meio da velocidade e força de acionamento do pedal de freio, que se trata de uma condição de frenagem de emergência. Nesse momento, o sistema aumenta a pressão no circuito hidráulico e a força de atuação das pinças de freio, buscando a condição ideal de funcionamento do ABS para reduzir o espaço de frenagem.

Luz de conversão estática (cornering light) – Recurso que amplia a área iluminada em curvas feitas em velocidade igual ou inferior a 40 km/h. Sempre que os faróis estiverem ligados (alto ou baixo) e a seta for acionada ou girar o volante, o farol de neblina do lado correspondente ao que o veículo estiver virando é acionado automaticamente.

Há ainda o sistema MSR (Motorschleppmomentregelung ou Controle do Efeito Freio Motor), que evita o escorregamento das rodas em pisos de baixo atrito devido ao efeito do freio-motor. Esse sistema atua quando o motorista libera rapidamente o pedal do acelerador e nas reduções de marcha, aumentando o torque através do controle do acelerador eletrônico.

Outro recurso presente no Fox é o GMA (Giermomentaufbauverzögerung ou Controle do Momento de Giro), que diminui a possibilidade de giro do veículo em piso com diferentes níveis de atrito. O sistema também proporciona diferentes forças de frenagem no momento da desaceleração até que a rotação das rodas seja equalizada.

O mais conectado do segmento

Xtreme e Connect chegam ao mercado como o mais conectado do segmento e passa a contar com três opções de centrais multimídia (“Composition Touch”, “Composition Media” e “Discover Media”) com a tecnologia Volkswagen App-Connect, que reúne os sistemas MirrorLink, Apple CarPlay e Google Android Auto.

O sistema “Discover Media” também contempla o “MapCare”, que permite a atualização periódica gratuita da base de mapas durante toda a vida do veículo. Praticamente todos os comandos podem ser executados sem a necessidade de o motorista tirar as mãos do volante, operando o sistema por meio das teclas do volante multifuncional ou por comandos de voz. Por falar nisso, é possível selecionar as mídias (CD, SD-Card, Bluetooth, entradas auxiliar e USB), operar o telefone e o sistema de navegação apenas utilizando o comando de voz.

Há, ainda, as teclas de atalho no volante o sistema I-System, que também mostra na tela central no painel de instrumentos as principais operações de rádio, telefonia e navegação exibidas na tela do sistema de infotainment.

Os sistemas de infotainment do Fox 2018 já estão habilitados para operar os mais modernos sistemas de espelhamento: Apple CarPlay, MirrorLink e Android Auto. Vale lembrar que no hatch Volkswagen só podem ser “espelhados” aplicativos certificados por cada um dos sistemas e que algumas funções estão disponíveis para determinados modelos de aparelhos celular.

Oferta de Cores

A linha Fox 2018 tem oferta de nove cores, sendo três sólidas (Branco Puro, Preto Ninja e Vermelho Tornado), quatro metálicas (Prata Sargas, Azul Night, Prata Tungstênio e Cinza Platinum) e a perolizada Preto Mystic. Há ainda a cor especial Laranja Sahara que é oferecida exclusivamente para o CrossFox.