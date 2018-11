Linha 2019 da Nissan Frontier conta com três versões

Com investimento de US$ 600 milhões em uma linha de produção, a linha Frontier foi ampliada e ganhou muitas novidades tecnológicas e mecânicas, o que inclui equipamentos inéditos no segmento e evoluções no chassi, suspensão, freios, câmbio e motor, que a deixaram ainda melhor.

Preços e versões da Frontier

Três versões da picape estão à disposição do consumidor nas lojas Nissan espalhadas pelo Brasil. As primeiras versões da linha Frontier 2019 a serem comercializadas serão Attack 4×4, XE 4×4 e LE 4×4 – em janeiro chega a versão de entrada S.

A versão Attack 4×4 custa a partir de R$ 153.590, a XE 4×4 sai por R$ 172.880 e a topo de linha LE 4×4, que já vem equipada com Visão 360º com sistema Inteligente de Câmeras, teto solar e novo multimídia A-IVI, entre outros, tem preço sugerido de R$ 193.290.

A linha da Nissan Frontier conta com quatro versões – S, Attack, XE e LE, todas com cabine dupla e equipadas com o moderno motor diesel 2.3 com duplo turbo, que pode desenvolver 160 cavalos ou 190 cavalos com uma ou duas turbinas, respectivamente, e tração 4×4. São duas opções de câmbio: manual de seis velocidades e automático de sete marchas.

Reconhecida por sua força, a atual geração da picape apresenta como um dos seus destaques a estrutura ainda mais resistente do que a da anterior, com um chassi reforçado, quatro vezes mais forte, ao mesmo tempo em que é mais leve e eficiente. A picape conta também com equipamentos inéditos para o segmento como os bancos “Gravidade Zero”, baseados na tecnologia desenvolvida pela NASA para eliminar a fadiga e melhorar o conforto para o condutor, e a Visão 360º com Sistema de Câmeras Inteligentes, além de muita tecnologia e segurança com os controles de tração e estabilidade (VDC – Vehicle Dinamic Control); freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA); controles automático de descida (HDC) e auxílio de partida em rampa (HSA), luz de freio de LED (CHMSL), luzes diurnas (DRL) e muitos outros.

A Nissan que tem mais de 80 anos de concepção, desenvolvimento e produção de picapes e furgões, conquistou uma reputação notável nesse segmento, que é sinônimo de resistência e capacidade. Tanto que a picape Nissan Frontier é conhecida como Nissan Navara na Europa e em outros mercados e, graças à sua popularidade, é produzida em fábricas localizadas na Espanha, China, México, Tailândia e, agora, Argentina. Atualmente, a Frontier é comercializada em 38 países da América Latina.

Equipamentos exclusivos para o segmento

A Nissan Frontier 2019 traz novidades em termos de conectividade, tecnologia, conforto, segurança e comportamento dinâmico. Tudo pensado para atender as expectativas dos ocupantes nos diversos tipos de uso do carro: do trabalho pesado às viagens de final de semana com a família, e também nos deslocamentos diários em centros urbanos.

Umas das novidades em tecnologia é a introdução da Visão 360º com Sistema Inteligente de Câmeras, um dos equipamentos que integram a Mobilidade Inteligente da Nissan – visão da marca que reúne diversos recursos de engenharia, construção e tecnologia para transformar a maneira como os carros são conduzidos, impulsionados e integrados na sociedade. Com muita procura na linha Nissan Kicks, é inédito no segmento de picapes médias.

O sistema é formado por quatro câmeras (na grade dianteira, na tampa da caçamba e duas na parte inferior dos retrovisores externos) e permite ao motorista ter uma visão completa do entorno da Frontier. Por meio da tela do sistema multimídia no painel, é possível analisar visualmente a posição do veículo em relação às marcas no chão de um estacionamento e aos objetos no ambiente, o que permite manobras com mais facilidade e segurança.

Para picapes, a Visão 360º torna-se um item importante de segurança e, claro, tecnologia. Com o tamanho avantajado desses utilitários, manobrar o veículo é uma tarefa que requer muito cuidado. Assim, com a Nissan Frontier 2019 as movimentações ficam mais seguras e ajudam a evitar colisões com objetos e pessoas não visualizadas. Disponível na versão topo de linha LE, a Visão 360º facilitará estacionar em qualquer tipo de vaga, além de ajudar a entrar e sair de garagens com limitações de espaço com mais visibilidade, confiança e segurança.

O sistema está associado ao Detector Inteligente de Objetos em Movimento (Moving Object Detection), que alerta o motorista por meio de um aviso sonoro quando – ao manobrar de ré – algum pedestre, carro, poste, criança, animal ou objetos estão perto do carro e não foram visualizados.

Outra novidade em tecnologia é a introdução do sistema multimídia A-IVI. Com tela de oito polegadas, inclui os aplicativos Android Auto e CarPlay, assistência de voz e atualizações de software e do aplicativo do GPS via Wi-Fi (“Over The Air”). Permite também a conexão simultânea de equipamentos e telefones celulares.

Inédito no segmento, a navegação “porta-a-porta” é outra novidade. Com ela, antes de se dirigir aonde a Nissan Frontier está estacionada, basta colocar o destino no aplicativo “Door-To-Door Navigation”, que está disponível sem custos na Play Store e no iTunes e deve estar instalado no smartphone do proprietário. Além de ajudar na localização da picape em um estacionamento grande, por exemplo, ao ligar o rádio, a rota para o destino será automaticamente transferida para a tela do multimídia. A navegação continuará normalmente, sem necessidade de outra intervenção.

Propulsão e tração inigualáveis

A linha 2019 da Frontier oferece duas opções de potência para o mesmo motor. As versões S 4×4 e Attack 4×2 têm 160 cavalos de potência, enquanto as restantes (Attack 4×4, XE 4×4 e LE 4×4) desenvolvem 190 cavalos. O motor para toda a linha é o mesmo turbodiesel 2.3 16V sendo que a diferença está na quantidade de turbinas disponíveis (uma ou duas). Essa usina de força trabalha em conjunto com dois tipos de transmissão: a nova manual de seis velocidades (exclusiva para a versão S 4×4) e a automática de sete velocidades com modo sequencial para trocas manuais.

A picape vem equipada com sistema multilink com molas helicoidais que trabalha em conjunto com um eixo rígido. Ao optar por essa solução, a Nissan quis oferecer um excelente balanço entre o conforto no passeio e alta estabilidade, sem abrir mão das capacidades no fora de estrada e no transporte de cargas. Tudo para oferecer uma melhor experiência de condução e maior durabilidade e conforto.