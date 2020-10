Limpeza geral com vassourinha

Esta erva pé é utilizada popularmente no tratamento caseiro de febres, tosse, bronquite, diarreia, inflamações, dores, males estomacais e dor de dentes, bem como no tratamento de diabetes, hipertensão arterial e retenção urinária.

Externamente, o extrato da planta tem atuação no caso de herpes labial. Já para hemorroidas e picadas de insetos, aplica-se compressas feitas com as raízes da erva no local a ser tratado.

Em todos os casos, pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de usar a vassourinha para fins medicinais.