Limpeza de Caráter

Meio ambiente degradado, vida degradada. É uma equação simples. “A vida sempre dá um jeito”, até Spielberg já referiu o assunto, e com toda sua excelência, evidente, em “Jurassic Park”. Novas doenças surgem, velhas epidemias erradicadas reaparecem e acabamos com medo a cada instante. Agora gripe tem até nome de eletrodoméstico, e vai lá saber o que mais pode surgir. É … o ser humano é muito criativo. Pena que nem sempre suas razões acompanham o brilho de sua genialidade.

Fatalmente acabam recaindo sobre a vaidade, orgulho e avareza. Lamentável. Observe as regras de higienização. Evite aglomerações e ambientes fechados. A limpeza é a melhor profilaxia. No ambiente, e no caráter.