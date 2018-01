Liminar autoriza reabertura de posto em Laranjeiras

Durante a pesquisa e entrevistas feitas nas proximidades, informações foram surgindo e a possibilidade de muitas irregularidades envolvendo o estabelecimento fez com órgãos públicos, responsáveis pela fiscalização, fossem procurados.

Assim foi com a prefeitura de Caieiras, responsável pela lacração do posto, Cetesb, ANP, Agência Nacional do Petróleo, e a Shell que estampa os layouts do comércio.

Na verdade, o que parecia apenas uma suspensão de serviços por simples irregularidades, revelou-se um caso de muitas situações controvertidas que cercam aquele comércio. No local, já funcionava um posto de combustíveis pertencente a Alcides Corelato que, interessado em reativar o negócio, abriu outra empresa e deu andamento no processo e conseguiu, em tempo recorde, o alvará de funcionamento, mesmo a área tendo pendências ambientais e financeiras, além de uma lei municipal que impedia a construção de um comércio de combustíveis a menos de 500 metros de outro estabelecimento do mesmo ramo.

O primeiro órgão a se manifestar foi a prefeitura. Questionada sobre o porquê do estabelecimento ter sido lacrado, a municipalidade informou que o proprietário infringiu a Lei Complementar nº 4922/2017 que “institui procedimentos para licenciamento, construção e instalação de abastecimento de combustíveis no município”.

Dentre as irregularidades, está a transgressão ao paragrafo II do artigo 5º que trata sobre obedecer a distância mínima entre novos postos de combustíveis e os já existentes num raio de 500 metros, que não foi respeitado pelo proprietário.

Outros problemas ainda cercam o local envolvendo pendências jurídicas, mudança de objeto social e de CNPJ, licença de AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e uma dívida ativa em valor superior a R$ 35 mil em nome de Auto Posto de Serviços Tandy LTDA, antiga denominação comercial do posto em questão, de acordo com demonstrativo de débito expedido pela ANP em 12 de janeiro deste ano.

A contaminação de solo também foi apontada no local. Por essa razão, a Cetesb foi acionada e informou que, apesar do posto possuir Licença de Operação de 14/07/2017, válida até 14/07/2022, a área contaminada estava em processo de remediação e deveria ter sido apresentado, até 30 de novembro do ano passado, o relatório da 2ª Campanha de monitoramento, referente a amostragem de setembro e outubro de 2017. Porém, o mesmo não foi apresentado ainda. Assim, será lavrado um auto de advertência exigindo a apresentação do referido relatório em 30 dias.

A Cetesb informou também que foi realizada vistoria no posto que encontrava-se fechado e lacrado pela prefeitura de Caieiras.

Quanto a penalidade aplicada, o débito está em nome do posto Tandy, que passou as instalações para o posto atual, agora denominado Centro Automotivo Laranjeiras. O valor da multa aplicada foi de 1000 UFESP´s, cerca de R$ 25 mil e está inscrita na dívida ativa.

A ANP, por sua vez, por telefone, disse que após saber os motivos da lacração por parte da prefeitura iria se posicionar. Em nova manifestação, alegou que por se tratar de legislação municipal, a municipalidade tem competência para aplicar as sanções em função de seu descumprimento.

A Raízen, licenciada da marca Shell no Brasil, confirmou ter celebrado contrato com o referido posto em setembro de 2017, mas com a interdição do posto, em decorrência da cassação de seu alvará de funcionamento pela prefeitura de Caieiras em 05/01/2018, suspendeu imediatamente o fornecimento de combustíveis ao estabelecimento.

Defesa

Um dos proprietários do Centro Automotivo Laranjeiras, Alcides Colerato, foi procurado para apresentar sua versão. Ângelo Simioni, genro do empresário, encaminhou resposta informando que o posto recebeu autorização do juiz para reabertura e as atividades serão reiniciadas em breve.