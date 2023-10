Limão, o azedo saudável

O limão é rico em vitamina C por isso modula o sistema imunológico, reduz processos alérgicos e resfriados, e aumenta ação das células imunológicas como os linfócitos e macrófagos. Adultos saudáveis necessitam de 100 a 200 mg/dia de ácido ascórbico.

As frutas são alimentos cheios de nutrientes importantes para o bom funcionamento do nosso organismo, mas os benefícios do limão para a saúde merecem destaque por atuar em diversos órgãos e sistemas.

Rica em vitamina C, minerais e antioxidantes, essa fruta é versátil e pode ser consumida em forma de sucos, shakes e temperos, o que facilita sua inclusão no dia a dia. Conheça alguns excelentes motivos para o limão ser mais presente na sua alimentação: 1. controla a pressão arterial; 2. protege os vasos sanguíneos; 3. previne e combate o câncer; 4. tem efeito antisséptico e antibiótico; 5. fortalece as defesas do organismo; 6. combate o envelhecimento; 7. acelera a cicatrização; 8. previne a anemia ferropriva; 9. colabora com a saúde dos rins; 10. melhora o funcionamento do sistema digestivo

Por fim, é importante lembrar que, mesmo com todos os benefícios do limão para a saúde, pessoas que estejam em tratamento ou apresentem alguma enfermidade devem consumir a fruta como um complemento às orientações do médico, sem fazer substituições de medicamentos ou terapias por conta própria.