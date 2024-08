Ligações mais que perigosas

Foto: Heloísa Bortz

Texto inédito de Kiko Marques discute questões atuais como violência de gênero

Em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), região central de São Paulo, o espetáculo teatral “Sangue” joga luz sobre vários temas atuais como poder, dominação e o jugo cultural ao qual “muitos trabalhadores do setor podem ser vítimas de seus próprios pares, quando estes não reconhecem como iguais e se arrogam o papel de algozes”.

Texto inédito de Kiko Marques, que também assina a direção, “Sangue” tem no elenco Carol Gonzalez, Leopoldo Pacheco, Marat Descartes e Rogério Brito.

Montagem inovadora, nos apresenta a disputa pelos direitos de realização de uma peça teatral na qual está em jogo a liberação do texto de Aponti, genial autor frânces, já falecido. Quando Victor, irmão de Aponti, revoga a permissão para a realizaçao do projeto, sem qualquer explicação e em caráter irrevogável os desdobramentos caminham para a tensão.

Segundo Kiko Marques, “Sangue” é “um poema cênico sobre a fraternidade, em seus mais inesperados modos, sobre a criação artística como pulsão fundamental da vida, e também sobre a violência humana, em seus insuspeitados disfarces.”

O espetáculo convida a debater temas relevantes como poder, dominação, colonialismo e violência de gênero, assuntos muito atuais, além de por na mesa a questão de como a cultura tem sido conduzida em nosso país nos últimos anos.

SERVIÇO

Sangue

Até 15 de setembro

Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB

Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico – SP

Horário: Quintas e sextas, 19h | Sábados e domingos, 17h

Ingressos: R$30,00 (inteira) | R$15,00 (meia)

Duração: 100 min

Classificação: 14 anos

Entrada acessível: Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e outras pessoas que necessitem da rampa de acesso podem utilizar a porta lateral localizada à esquerda da entrada principal.

Funcionamento CCBB SP: Aberto todos os dias, das 9h às 20h, exceto às terças

Informações: (11) 4297-0600