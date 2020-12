Licenciamento: Chegou a vez dos veículos com placas final 0

No Estado de São Paulo, o licenciamento anual é feito de forma 100% digital. Portanto, o motorista não precisa ir mais a uma unidade de atendimento Detran.SP ou Poupatempo para emissão anual do CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, documento de porte obrigatório que permite a circulação do veículo.

Como Licenciar

Em um banco conveniado ao Detran.SP, caixa eletrônico ou internet banking, o motorista informa o número do Renavam do veículo para pagar a taxa do licenciamento e outros débitos, se houver. Um dia após o recebimento da taxa, o CRLV ficará disponível para download e impressão no item ‘Licenciamento Digital’ nos portais do Poupatempo Detran.SP e Denatran.