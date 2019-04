Lexus UX 250h, primeiro crossover compacto de luxo da marca

Ótima estrutura

A Lexus introduziu no UX uma excelente combinação de agilidade de condução e conforto que os clientes urbanos certamente gostarão. O segredo para atingir esse equilíbrio foi desenvolver a experiência do usuário em torno da plataforma de arquitetura global GA-C de alta resistência. O extenso uso de aço e adesivos de alta resistência e Solda a Laser (LSW) resulta em uma estrutura altamente rígida, uma base essencial para atingir a direção esportiva e uma dirigibilidade dinâmica.

Usando alumínio nas portas, nos para-lamas dianteiros e no capô e uma construção composta de painéis internos e externos de polímero sobre uma estrutura de alumínio para a porta traseira, o UX tem um centro de gravidade muito baixo, de apenas 595 mm. Consequentemente, o UX oferece uma sensação segura e ágil normalmente associada à hatches esportivos.

A suspensão dianteira independente do tipo MacPherson e a suspensão traseira independente multilink com braços transversais, ambos montados em subestruturas, são ajustados especialmente para proporcionar uma combinação de agilidade e conforto em superfícies de vias urbanas bem desgastadas. Detalhes cuidadosamente refinados, como a qualidade do óleo do amortecedor e controle de atrito nos amortecedores de impacto causam uma impressão positiva considerável na qualidade da condução.

Uma barra de suporte superior aumenta a rigidez à torção do compartimento do motor e a cremalheira da direção se encaixa diretamente na subestrutura, sem buchas de borracha, para uma sensação de direção mais direta.

O Assistente de Curvas Ativo (ACA), uma função integrada ao Controle de Estabilidade Veicular (VSC), ajuda a traçar a linha desejada pelo condutor em uma curva acionando o freio nas rodas, diminuindo a possibilidade de perda da direção. Desse modo, o UX realiza curvas com maior precisão e mantém a estabilidade.

Design e aerodinâmica

O Lexus UX representa um avanço no segmento crossover compacto de luxo. Os designers da Lexus criaram um tema de design geral inspirado por um visual seguro e robusto combinado a postura de um cupê esportivo.

A grade dianteira Spindle Grille, embora compartilhe sua forma básica com outros modelos Lexus, tem design exclusivo. Ela apresenta um novo padrão de malha em blocos com elementos individuais que mudam de forma gradual à medida que são radiados do emblema central da Lexus. A grade cria uma aparência tridimensional intrigante que muda conforme o ângulo de visão.

O desenho dos faróis conclui a aparência dianteira do UX, fornecendo um olhar determinado e confiante. As luzes diurnas de LED, dispostas em um formato de ponta de flecha acima dos faróis de LED de três projetores (versões Luxury e F-SPORT), complementam a iluminação característica em forma de L da Lexus.

As lanternas traseiras de forte personalidade projetam uma aparência noturna distinta formada por uma sequência de 120 LEDs afunilados em direção ao centro, com apenas 3 mm de espessura em seu ponto mais estreito no centro.

A forma básica do veículo flui a partir das linhas da grade dianteira. Superfícies proeminentes esculpidas e nítidas, como nos para-lamas dianteiros e traseiros, manifestam sua inspiração robusta, ao passo em que um perfil aerodinâmico, acompanhado das rodas de liga leve de 18” concebem uma postura ágil e esportiva.

Os Takumis (expressão em japonês para “mestre-artesão”), representados por especialistas Lexus com mais de 25 anos de experiência, trabalharam com as áreas de design e engenharia para desenvolver todas as superfícies externas do UX. Esse trabalho foi fundamental para refinar as superfícies até o nível de 0,01 mm, ultrapassando os limites da produção de estampagem de carrocerias.

Junto com as coberturas planas da carroceria que contribuem para o aspecto silencioso e a eficiência de combustível do veículo, as molduras dos arcos das rodas ajudam na proteção e também usam o fluxo de ar sobre suas bordas para reduzir a turbulência e a sustentação, colaborando para a estabilidade do veículo.

Uma contribuição semelhante é feita pelas lâmpadas traseiras. As luzes aeroestabilizadoras exclusivas começam na parte superior do para-lamas e abrangem toda a parte traseira do veículo. Ao orientar o fluxo de ar ao redor da parte de trás do UX, esse design também reduz a turbulência, contribuindo para a estabilidade do veículo em curvas e na condução contra o vento. Um aerofólio integrado na borda traseira do teto reduz o arrasto.

Design interno luxuoso e dinâmico

A Lexus projetou a cabine do UX para invocar uma sensação de carro de luxo, entretanto, com uma posição de assento mais alta e a versatilidade de um crossover. Os materiais e o acabamento são característicos da Lexus, combinando as tradições japonesas em artesanato e hospitalidade com técnicas de produção inovadoras.

O design interior do UX cria uma sensação de segurança sugerida pela inspiração do exterior. Um exemplo disso é a forma dos arcos internos da porta, que representa uma estrutura robusta e transmite uma sensação de segurança dentro do veículo.

Os responsáveis pelo projeto criaram uma sensação de continuidade incessante dentro do UX. A partir do assento do condutor, a aparência do plano superior do painel de instrumentos estende-se além do para-brisa, chegando ao capô e aos para-lamas, proporcionando um campo de visão excelente e uma noção clara das dimensões do veículo e da posição dos pneus. Quando observado de fora, o capô parece estar diretamente ligado ao painel de instrumentos pelo para-brisa, fundindo os limites entre o interior e o exterior.

Entrar e sair do UX é muito fácil devido ao posicionamento ideal e a modelagem exclusiva da almofada do assento. A abordagem pensada no condutor é exibida claramente no design baixo e discreto do painel de instrumentos e nas molduras finas da coluna A, produzidas para melhorar a visibilidade. Mesmo com uma posição de assento mais alta em relação a um carro padrão, a redução da distância entre o quadril e pontos dos calcanhares fornece ao condutor do UX uma sensação de estar mais próximo à estrada do que em um SUV convencional.

Como habitual nos veículos Lexus, o UX oferece uma experiência de condução muito silenciosa devido à estrutura de alta resistência e aos materiais isolantes aplicados em toda a carroceria. Também como característica dos veículos Lexus, os engenheiros rastrearam os ruídos externos para mantê-los fora da cabine. Até mesmo o som da água sendo projetada pelos pneus foi reduzido.

Conceito “Seat-in-Control”

O UX faz com que o motorista sinta um contato maior com a estrada devido ao conceito “Seat-in-Control”. As funções essenciais do veículo são agrupadas na região próxima ao condutor no interior da cabine e o formato do encosto do banco permite uma operação segura e intuitiva enquanto permanece em uma postura natural e confortável.

Em todas as versões, o UX oferece bancos dianteiros com ajuste elétrico de 10 modos para o banco do motorista e oito para o passageiro dianteiro, além de sistema de aquecimento. A versão intermediária Luxury ainda apresenta sistema de ar condicionado nos bancos dianteiros – item exclusivo entre os principais concorrentes do segmento. As almofadas do assento dianteiro usam molas e espuma especialmente projetadas para envolver os ocupantes enquanto dispersam a pressão de maneira uniforme sob a região ciática do ocupante.

O luxo Lexus pode ser encontrado em todas as partes da cabine do UX. O volante de três raios e o relógio analógico foram primeiramente incorporadosno emblemático sedã da marca Lexus LS. A renomada atenção aos detalhes da Lexus também fica evidente em um design de revestimento do teto que elimina as sombras que causam distração na parte superior do para-brisa, assim como os botões de controle característicos da Lexus.

Novos acabamentos luxuosos

Desde o princípio, a Lexus baseou-se nas tradições japonesas de artesanato e hospitalidade para desenvolver seus veículos com uma sensação única de luxo contemporâneo. A marca adaptou esta abordagem ao UX para atrair especialmente os clientes mais jovens que estão vivenciando a experiência de ter o seu primeiro veículo de luxo.

Um exemplo disso é um estofamento de couro inspirado na costura sashiko, uma técnica de acolchoamento japonesa usada também na confecção de uniformes de judô e kendo. Ela é combinada com um padrão de perfuração de “arte calculada” na parte inferior do assento, derivado de curvas matemáticas e gradações em perfeito alinhamento.

O Lexus UX oferece combinações de cores interiores, em que cada uma transmite uma sensação específica e acentua o design premium. Na versão Luxury os bancos são revestidos em couro e couro ecológico premium (sintético), sendo este último disponível para as demais configurações. Enquanto a versão Dynamic possui acabamento interno na cor preta, os clientes que optarem pelas versões Luxury e F-SPORT podem escolher três cores internas diferentes: Bege, Preto e Caramelo na Luxury e Preto, Branco/Preto e Granada/Preto na F-SPORT.

Inédito em um Lexus, o UX 250h Dynamic fornece exclusivamente um novo acabamento no painel inspirado no grão de papel japonês, conhecido como washi. Ele é comum em casas japonesas tradicionais e transmite uma sensação de conforto e tranquilidade.

Controles intuitivos

O design do painel de instrumentos do UX combina características exclusivas da Lexus e uma tecnologia intuitiva. O computador de bordo com visor LCD em TFT de 7”, disponível nas versões Dynamic e Luxury, cria digitalmente medidores realistas e analógicos em um espaço tridimensional.

A versão F-SPORT vem com visor LCD em TFT de 8”, além de um visor head-up display que projeta uma “tela” colorida virtual no rodapé do vidro pára-brisas (na linha de visão do motorista, evitando desviar o olhar da estrada) informações sobre o veículo, como velocidade, navegação GPS e áudio.

O controle touchpad, localizado no console central, para operação do sistema Multimídia Lexus, foi projetado para ser tão familiar quanto o uso de um smartphone, utilizando operações intuitivas, como dois toques, pressão para ampliação e deslizar dedos, imitando gestos comuns feitos em um aparelho celular. O touchpad pode reconhecer letras maiúsculas romanas quando se digita um nome para pesquisa. As vibrações táteis da superfície do touchpad indicam movimentação do cursor ao usuário, facilitando o alinhamento deste com o botão de função desejado. A construção sem moldura elimina bordas e um revestimento especial na superfície do touchpad permite que os dedos deslizem facilmente, minimizando a ocorrência de impressões digitais.

Um interruptor na base do touchpad pode acessar uma tela de operação com funções relacionadas, como ar-condicionado e navegação, facilitando o acesso sem passar pelos menus.

Versatilidade em um pacote único

O Lexus UX oferece o luxo e o conforto renomados da marca em um pacote ideal para facilitar a exploração urbana em cidades de todo o mundo. Uma distância entre eixos de 2.640 mm contribui para uma direção suave e estável e para o espaço da cabine. Camera de ré e os sensores dianteiros e traseiros em todas as versões fazem com que o Lexus UX seja fácil de manobrar e conveniente para estacionar.

Nas versões Luxury e F-SPORT, o porta-malas possui abertura interna e fechamento elétricos, além do sistema de abertura “hands free” – por sensor de movimento embaixo do pára-choque, tornando o carregamento do UX mais conveniente.

Para mais praticidade, o carregador de celular sem fio está disponível nas versões Luxury e F-SPORT, assim como o ajuste elétrico em altura e profundidade para a coluna de direção para mais conveniência e conforto.

Os pneus run-flat são silenciosos, confortáveis e resistentes, permitindo a condução com o pneu “furado” a velocidades de até 80 km/h (após utilização do kit de reparo), não sendo necessária a troca de pneu por até 160 km de distância. Além disso, todas as versões do UX vêm com indicador de pressão dos pneus.

Tecnologia imersiva ao seu alcance

A versão Dynamic conta com um visor EMV (Electro Multi Vision) de 7”, e as versões Luxury e F-SPORT apresentam um visor EMV de 10,3” com o Lexus Navigation System (Sistema Multimídia Lexus) com TV digital, DVD player, sistema de navegação GPS, além da câmera de ré.

O sistema de navegação apresenta a interface gráfica mais recente da marca para maior facilidade de uso e acesso a recursos. O Sistema de Som Premium padrão da Lexus pode reproduzir os formatos de áudio digital de maior resolução (WAV, FLAC, ALAC e OGG Orbis) de um dispositivo USB, transmitindo mais dados musicais do que um CD. Entradas USB duplas no assento traseiro permitem que os passageiros usem e recarreguem seus smartphones ou tablets.

O sistema de seis alto-falantes para a versão Dynamic e de oito alto-falantes para as versões Luxury e F-SPORT usam diafragmas de alto-falante de carvão de bambu para reduzir a massa e fornecer vozes de sonoridade natural e o melhor som de médio alcance. Ambos os sistemas criam um ambiente sonoro mais realista usando tweeters montados nas laterais do painel de instrumentos, refletindo o som do para-brisa. O sistema de oito alto-falantes adiciona um tweeter central, um subwoofer montado na área do bagageiro e um amplificador mais potente.

Estilo F-SPORT

O pacote F-SPORT está disponível para o UX 250h. O sistema exclusivo de suspensão adaptativa variável (AVS) para o modo de condução Sport S+ aumenta a força de amortecimento para minimizar o rolamento em curvas ou mudanças de faixa, além de reduzir a força de amortecimento em linha reta para preservar a qualidade da direção. Inclui ainda molas específicas e barras estabilizadoras e um amortecedor de desempenho traseiro para uma condução mais refinada. Rodas de liga leve de alumínio de 18” com cinco raios duplos especiais para a versão são ainda mais rígidas do que as rodas das demais versões do UX, contribuindo para a capacidade de resposta e a agilidade da direção.

Dentre as características da versão F-SPORT destacam-se um design de grade exclusivo com um padrão de malha estilo “colméia” composto por peças individuais em forma de L, um exclusivo para-choque dianteiro com grandes faróis de neblina com molduras cromadas em forma de L e o mesmo padrão de malha da grade. Um para-choque traseiro diferenciado e um acabamento na cor jet-black nas molduras dianteiras e traseiras completam o visual F-SPORT.

Os recursos internos exclusivos desta versão incluem bancos dianteiros esportivos feitos com uma técnica de espuma integrada de suporte desenvolvida especialmente para os modelos Lexus F. Também fazem parte do pacote um volante F-SPORT revestido em couro, alavanca de câmbio com acabamento em couro, soleiras, pedais e apoio para os pés em alumínio com inserções de borracha para evitar que os pés escorreguem durante uma condução mais esportiva.

O UX F-SPORT possui um visor TFT LCD de 8”. O anel de medidor móvel, originado no supercarro LFA Lexus e presente também no cupê premium LC, possibilita que o conteúdo exibido seja facilmente alterado; pressionar um botão no volante move o anel para a direita e amplia a exibição de informações múltiplas.

A experiência de condução do UX F-SPORT pode ser melhorada com o Controle de Som Ativo (ASC), que gera o efeito auditivo de trocas de marcha ascendentes e redutoras como as de uma transmissão automática com engrenagens.

Cores tão únicas quanto o UX

O Lexus UX 250h 2019 conta com nove opções de cores para o mercado brasileiro. Dentre elas, uma foi desenvolvida exclusivamente para o UX e está disponível nas três versões – Dynamic, Luxury e F-SPORT: a Laranja Terra. Esta cor proporciona vivacidade e uma sensação de profundidade usando um processo de pintura de camadas múltiplas que combina uma de base vermelha com uma de mica de incidência amarela.

As outras cores que podem ser encontradas nas três versões são Cinza Mercúrio, Cinza Titânio, Prata Platinum e Preto Grafite. O UX 250h Dynamic e Luxury ainda contam com a opção Branco Sônico (perolizada), enquanto a F- SPORT possui as exclusivas cores Branco Super Nova, Vermelho Rúbio e Azul Olímpo.