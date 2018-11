Lexus reforça estratégia de carros híbridos no Salão do Automóvel 2018

UX 250h

O primeiro crossover compacto de luxo da Lexus é, antes de tudo, ousado. Ele oferece design inovador, e recursos de luxo em um pacote que combina novos elementos de estilo e um motor ultraeficiente. Para muitos clientes, o UX não será apenas o primeiro Lexus. Será também o primeiro veículo de luxo. O novo UX é o primeiro carro da marca que foi desenvolvido sob a plataforma GA-C (Global Architeture – Compact). Uma estrutura leve, porém, super-rígida, com baixo centro de gravidade e ajuste refinado da suspensão proporcionam ao UX agilidade e conforto ao pilotar únicos, além de personalidade distinta.

Disponível no Brasil apenas em sua versão híbrida UX 250h, o modelo já pode receber pedidos na rede de concessionárias Lexus a partir deste mês, com entregas previstas para o primeiro trimestre de 2019. Os preços irão variar entre R$ 170 mil até R$ 210 mil. O Lexus UX oferece o luxo e conforto renomados da marca em um pacote ideal, proporcionando a exploração urbana em cidades de todo o mundo. A distância entre-eixos de 2.640 mm contribui para uma direção suave e estável e para o excelente espaço da cabine. O comprimento de 4.495 mm faz do Lexus UX um automóvel fácil de manobrar e conveniente para estacionar.

Estrutura resistente

A Lexus introduziu no UX uma excelente combinação de agilidade de condução e conforto tranquilo e silencioso, que os clientes urbanos certamente apreciarão. O segredo para atingir esse equilíbrio é desenvolver a experiência do usuário em torno da plataforma de arquitetura global GA C de alta resistência. Usando alumínio para as portas, para-lamas dianteiros e capô e construção composta de painéis internos e externos de polímero sobre uma estrutura de alumínio para a porta traseira, o UX tem o menor centro de gravidade da sua categoria: 594 mm. Consequentemente, oferece uma sensação segura e ágil, normalmente associada a hatches esportivos.

A suspensão dianteira independente do tipo MacPherson e a suspensão traseira independente multilink com braços transversais, ambas montadas em subestruturas, são ajustadas especialmente para proporcionar uma combinação de agilidade e conforto em vias urbanas bem desgastadas.

UX 250h: Nova geração de condução híbrida da Lexus

A Lexus, líder mundial em veículos híbridos de luxo, usou sua experiência em engenharia no UX 250h 2019, com um novo motor híbrido. Com 181 cv de potência, o UX 250h não é apenas muito eficiente, mas também possui desempenho empolgante. Este híbrido proporciona direção emocionante, com alta velocidade de resposta, e sensação de aceleração suave e natural. O UX 250h está disponível com tração dianteira. O sistema híbrido combina o novo motor a gasolina de quatro cilindros de 2.0L a um motor elétrico em um transeixo híbrido de nova geração, mais compacto, mais leve e com menos atrito interno que os sistemas híbridos anteriores da marca. Comparado ao híbrido Lexus de tamanho similar, a unidade de controle de potência do UX é mais poderosa, mas 20% menor e 10% mais leve. O recurso Sequencial Shiftmatic proporciona sensação de troca semelhante à transmissão manual em seis estágios, usando alavancas no volante ou a posição S na alavanca de troca.

ES 300h

Entre as principais atrações da Lexus, o sedã médio ES 300h cria um caminho ambicioso para a nova geração de sedãs médios de luxo. Suas últimas seis gerações já possuíam conforto interno incomparável, que foi aprimorado nesta nova versão, com refinamento no design e novos itens de luxo no interior do veículo. Os pontos fortes do modelo foram retrabalhados, resultando em um modelo com aparência mais dinâmica e uma experiência de direção ainda mais prazerosa. O novo Lexus ES 300h reafirma o compromisso da marca em criar veículos com entusiasmo, emoção e paixão, além de apresentar o futuro da Lexus para um público mais amplo. Os clientes tradicionais perceberão facilmente o ganho de espaço, mais silêncio e segurança. Apresentado em abril deste ano globalmente, no Brasil o sedã de luxo da Lexus tem lançamento previsto para o fim do ano, inaugurando uma nova era para o modelo, um dos mais populares da marca. Com preço inicial de R$ 239.990,00, o ES 300h já estará disponível para compra em novembro, com entrega até dezembro.

Novas dimensões

Construído com base na nova plataforma Global Architeture – K (GA-K), o modelo expande todos os limites de design e robustez na categoria sedãs de luxo médios. O ES 300h ganhou 7,1 cm em comprimento, 4,5 cm de largura e está 5 cm mais baixo. A distância entre-eixos também aumentou, totalizando 2.870 mm. As novas medidas influenciam diretamente no aumento de desempenho do veículo, além de oferecer uma aparência mais atraente.

Realizando grande ruptura com os modelos ES anteriores, a sétima geração traz uma linha de teto que enfatiza a postura mais baixa, proporcionando, também, uma aerodinâmica que permite mais estabilidade e continuidade. As lanternas traseiras em LED envolvem a estrutura de forma que sejam visíveis de todos os ângulos, por meio de uma linha contínua.

Segundo o designer do projeto, Yasuo Kajino, a estrutura mais moderna do modelo garante uma elegância provocante. “Nesta geração, adicionamos diversos elementos, proporcionando uma construção externa mais arrojada, desafiando as expectativas dos clientes”, comentou. Para criar um formato dinâmico e fluído, os desenvolvedores utilizaram um teto mais baixo, enfatizando a inclinação mais agressiva, com aspecto esportivo e elegante ao mesmo tempo.

Interior luxuoso e aconchegante

A parte interna do ES carrega o mais recente conceito da marca, o Lexus Future Interior, que combina um painel centrado para o manuseio do motorista, como cockpit, por exemplo. A inovação proporciona uma área mais espaçosa e confortável para o passageiro do banco dianteiro. Todos os dispositivos do painel de instrumentos foram instalados em espaço mais compacto, facilitando o manuseio e permitindo uma posição dentro do campo de visão do motorista, fazendo com que sua atenção esteja sempre voltada para o trânsito.

O painel é composto por um sistema de ar-condicionado digital integrado dual zone, sensor de umidade, purificador de ar e sistema S/Flow, que direciona automaticamente o fluxo de ar para os bancos, quando estão ocupados. A regulagem do banco do motorista possui 10 posições e memória para armazenar até três perfis diferentes. O computador de bordo também ganhou melhorias. Está equipado com tela de TFT de 7 polegadas, transmitindo informações de condução, navegação por GPS, indicação de mensagens e configurações.

Desempenho

O ES 300h oferece eficiência de combustível excepcional, desempenho responsivo e baixo nível de emissões para um sedã de luxo deste porte. Um novo sistema Hybrid Drive System de quarta geração transforma a imagem tradicional dos híbridos, com excelente desempenho de potência combinada a uma economia de combustível excepcional.

Aliado a essas vantagens, combina o motor a gasolina de ciclo Atkinson de 2.5L e quatro cilindros com um motor elétrico mais compacto e potente capaz de gerar de 218 cv de potência.

A dirigibilidade do ES 300h foi aprimorada com uma central de controle do sistema híbrido mais sofisticada, capaz de imitar a sensação e a potência do motor a gasolina padrão. Até mesmo a bateria de níquel metal hidreto é menor que a da geração anterior, instalada embaixo do assento traseiro, liberando espaço no porta-malas.

Com tração dianteira, a estrutura do modelo é composta por aço de alta resistência, o que reduziu o seu peso em relação às plataformas anteriores. Além disso, foram implementadas outras melhorias, como design de suspensão double wishbone, direção elétrica montada em rack e um suporte montado atrás do assento traseiro, proporcionando ainda mais flexibilidade e precisão.

Sua plataforma mais baixa também permite que o centro de gravidade seja puxado para a parte inferior do veículo, garantindo melhorias consideráveis na aerodinâmica e, consequentemente, oferecendo a melhor experiência ao dirigir.

Equipamentos

Disponível em versão única Luxury, o ES 300h possui extensa lista de equipamentos de série nos quesitos estilo, conforto e conveniência e segurança. O sedã tem, por exemplo, acabamento interno com revestimento em couro e madeira, bancos de couro natural premium, teto solar elétrico com sistema antiesmagamento e faróis de LED com acionamento automático.

O banco do motorista possui regulagem elétrica para dez posições e o do passageiro dianteiro, oito. No computador de bordo, com tela colorida TFT de 7 polegadas, os ocupantes contam com informações de condução, áudio, navegação GPS, indicação de mensagens de alerta, entre outras funções. O sistema multimídia Lexus possui áudio compatível com DVD, CD-R/RW, MP3, WMA e AAC, além de rádio AM/FM, TV digital e Bluetooth, em tela LCD de 12,3 polegadas.

O motorista do ES 300h pode acessar informações sobre velocidade, posição de marcha e navegação GPS por um head up display colorido, oferecendo mais segurança e comodidade ao dirigir.

Por falar em segurança, o sedã da Lexus tem dez airbags, controle de tração e estabilidade e assistente de partida em rampas. Completam o pacote, a câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, sistema ISOFIX para fixação de assento infantil, com dois pontos de ancoragem, sistema de alerta em caso de esquecimento de pessoa ou objeto no interior do veículo, entre outros itens.

Outros modelos Lexus no Salão

LS 500h

A quinta geração do Lexus LS faz sua estreia no Brasil com o modelo LS 500h. Os novos atributos do sedã indicam como a marca se prepara para uma revolução em seu portfólio global. Referência para todo o line-up, o LS passa novamente à vanguarda da Lexus nos quesitos mais imprescindíveis aos consumidores de luxo: design arrojado, máximo conforto e refinamento, sofisticação e tecnologia embarcada de ponta.Esta nova geração do LS carrega a verdadeira essência de seu posicionamento, e dita os rumos da marca e de toda sua gama para o futuro próximo. O modelo redefiniu padrões e melhorou a suavidade do motor, silêncio a bordo, acabamento e focou atenção aos detalhes. Tudo, sem abrir mão da qualidade duradoura que imprime desde a primeira geração.

Por dentro e por fora, o novo LS reflete uma forte identidade e luxo exclusivamente japoneses. Disponível em mais de 90 países, o LS 2019 chega ao Brasil apenas na versão híbrida, para ser o mais novo representante global da Lexus, e reforça, mais uma vez, a importância do País na sua estratégia de crescimento sustentável.

NX 300h

Representando mais de 50% das vendas da Lexus no mercado nacional, o modelo mais vendido da marca, o NX 300h, também vai marcar presença no salão de 2018. A linha 2019 recebeu itens que elevam o conforto a bordo, além de contar, unicamente, com a tecnologia híbrida.

O sistema Lexus Hybrid Drive que equipa a linha NX 300h 2019 combina o prazer de dirigir um potente motor a gasolina com a economia de um elétrico, proporcionando experiência de condução extremamente confortável e silenciosa. A esses atributos, soma-se a combinação implacável de desempenho, eficiência de combustível e redução na emissão de gases poluentes.

O sistema híbrido do novo NX 300h integra dois motores – um a gasolina de 2.5L de quatro cilindros 16V e um elétrico síncrono de imã permanente, que garante melhor relação peso/potência e melhor eficiência, e uma bateria híbrida de níquel. Juntos, geram uma potência de 194 cv e torque de 27,5 kgfm.

A motorização híbrida adotada no NX 300h possibilitou um salto considerável no ranking do Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO. A otimização de combustível e a redução de gases poluentes, mais a transmissão do tipo Hybrid Transaxle, garantiram ao modelo nota “A”, como classificação na categoria de veículos extragrandes.

CT 200h

O CT 200h foi o primeiro híbrido comercializado pela Lexus no Brasil, e pioneiro na categoria hatchback premium híbrido no mundo. A apresentação no salão vai evidenciar seu visual ainda mais dinâmico, reforçando traços esportivos mais agressivos, sem deixar de lado a elegância.

Além de design mais refinado, possui sistema de multimídia com tela de LCD e faróis de neblina em LED. O conforto interno é outro destaque, com acabamento que utiliza materiais suaves ao toque, e rigorosamente inspecionado por Takumis. Eles são mestres artesãos que verificam cada unidade fabricada, garantindo que todas estejam dentro dos padrões de excelência e luxo da Lexus.

LC 500h

Cupê híbrido de 359 cv, o LC 500h foi um dos grandes destaques do Salão Internacional do Automóvel 2016, e mais uma vez será exposto no estande da Lexus. Além de ter design único, que costuma atrair o público, para 2018, a marca preparou uma surpresa especial, principalmente para os fãs dos filmes da Marvel. O LC 500h, modelo usado nas gravações do filme Pantera Negra, estará exposto no estande com backdrop temático do longa-metragem, para os visitantes se divertirem e tirarem fotos.

Também será oferecida uma experiência de realidade aumentada, que permitirá ver o personagem principal ao lado do visitante. No salão, a versão com motor híbrido será exposta, representando o modelo com motor a combustão usado no filme.