Lesões amedrontam e tiram atletas da Copa do Mundo

Embora, mantenha otimismo, sua participação na competição ainda é duvidosa. Salah lesionou-se aos 24 minutos do primeiro tempo da vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Liverpool, em Kiev. No lance, ele foi derrubado por Sergio Ramos e caiu sobre o ombro.

Outra baixa, esta já confirmada, é do meia inglês Alex Oxlade-Chamberlain, do Liverpool, que rompeu os ligamentos do joelho direito. A lista de ausências já confirmadas tem ainda o atacante belga Michy Batshuayi, lesão no tornozelo esquerdo, e o russo Alexander Kokorin, rompimento do ligamento cruzado do joelho direito.

Também podem ficar fora da Copa do Mundo o lateral francês Sidibé, o volante argentino Biglia e o zagueiro alemão Jérôme Boateng. Exames mais detalhados que serão realizados nos próximos dias definirão se conseguirão se recuperar a tempo de disputar o Mundial.

Na seleção brasileira o assunto é tratado com atenção especial pela comissão técnica de Tite e a principal preocupação é com a condição física de Paulinho, volante do Barcelona, e a recuperação de Neymar. Douglas Costa também preocupa e está sendo acompanhado. A baixa confirmada há duas semanas foi do lateral Daniel Alves.

Os jogadores da seleção se apresentaram na Granja Comary, em Teresópolis, em 21 de maio, para dar início aos treinos para a Copa do Mundo.

Brasil tem histórico ruim

1970

Rogério: ponta-direita foi cortado e deu lugar ao goleiro Leão

1974

Clodoaldo: sofreu uma distensão muscular. O atacante Mirandinha ficou com a vaga

1978

Zé Maria: lateral se machucou antes da viagem à Argentina e Nelinho foi chamado

1982

Careca: sofreu uma lesão a quatro dias da estreia. Vaga foi preenchida por Dinamite

1986

Mozer e Toninho Cerezo: zagueiro foi substituído por Mauro Galvão e o volante deu lugar a Valdo

1994

Ricardo Gomes: zagueiro se machucou já nos EUA e Ronaldão ficou com a vaga

1998

Romário: lesão na panturrilha direita. Emerson foi convocado

2002

Emerson: com luxação no ombro, deu lugar a Ricardinho

2006

Edmílson: após lesão no joelho direito, Mineiro foi convocado

Por essa razão, além dos 23 atletas convocados, outros 35 completam uma lista de suplentes.