Leonurus, bate forte coração

De odor levemente desagradável e gosto muito amargo, a leonurus tem propriedades medicinais para tratar dos males do organismo. Ela é essencial para fornecer algum auxílio em casos de palpitações cardíacas, dispnéia, debilidade cardíaca com diminuição do pulso, angina do peito, angústia e opressão cardíaca causada pelo sistema metabólico.

Sua ação terapêutica ainda se destaca no sistema metabólico e se orienta em direção ao sistema rítmico, sendo indicada em quadros de amenorréia, dismenorréia, esterilidade e os transtornos da menopausa.