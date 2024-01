Leonardo no Espaço UNIMED

Foto: Divulgação

No dia 27 de janeiro Leonardo faz apresentação única no Espaço Unimed, zona oeste de São Paulo. Considerado um dos maiores nomes da música sertaneja o goiano traz para a capital seu novo show: “Grandes Sucessos”.

Por ai já da pra sacar que serão duas horas com hits que atravessam gerações, uma vez que Leo está na estrada há mais de 40 anos. O começo de carreira ao lado do irmão Leandro, falecido em 1998, trouxe discos emblemáticos como “Explosão de Desejos” (1986) e “Um Sonhador” (1998). Com a perda do mano e parceiro Leonardo continuou a trajetória de sucesso lançando 18 álbuns solo.

Entre eles, “Tempo” (1999), “De Corpo e Alma” (2006), “Coração Bandido” (2008), “30 Anos” (2014) e “Bar do Leo” (2016). Ao longo dessas quatro décadas fez inúmeras parcerias como o projeto “Amigos” ao lado de Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano.

No repertório do show não devem faltar “Pense em Mim”, “Entre Tapas e Beijos”, “Temporal de Amor”, “Talismã”, “Cumade e Cumpade” e “Dia de Rodeio”.

SERVIÇO

Leonardo – “Grandes Sucessos”

Dia 27 de janeiro – 22h30

Espaço Unimed

Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

Classificação: 12 anos

Inf: https://espacounimed.com.br/879-leonardo