Léo Jaime na Vibra SP

Foto: Dantas Jr

No próximo dia 11 de maio a Vibra SP recebe em apresentação única o cantor e compositor Léo Jaime. Em ritmo de comemoração o goiano de nascimento, mas carioca por conversão leva para a casa da zona sul da capital o “Festabaileshow – #Tofazendo40”, marcando suas quatro décadas de estrada.

Um dos mais representativos nomes do rock oitenta Jaime foi muito além da música sendo ator, apresentador, jornalista e também dançarino de pé cheio. O cara ganhou a edição de 2018 da “Dança dos Famosos”, da Globo.

Antes da carreira solo ele integrou a banda de rockabilly João Penca e Seus Miquinhos Amestrados e foi quem indicou Cazuza para ser vocalista do Barão Vermelho. A estreia discográfica rolou em 1983 com “Phodas C”, porém o auge do sucesso veio com “Sessão da Tarde”, de 1985, disco emblemático que trouxe “A Vida Não Presta”, “Solange”, “O Pobre”, “As Sete Vampiras”, “O Crime Compensa” e “Só”.

Além das citadas não devem faltar “Gatinha Manhosa”, “Rock Estrela”, “A Fórmula do Amor” e “Sônia”, uma das mais sacanas de Léo Jaime. Um show para várias gerações de roqueiros mostrando que o goianoca ainda tem muitos anos de estrada.

SERVIÇO

Léo Jaime

Festabaileshow – #Tofazendo40

Dia: 11 de maio – 22 horas

Classificação: 18 anos

Vibra SP

Av. das Nações Unidas, 17955 – São Paulo

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/leo-jaime-festa-baile-show-tofazendo40-12840