Léo Jaime e Leoni no Tom Brasil

O goiano Léo Jaime é cantor, compositor, ator, jornalista e apresentador. Entre seus álbuns destaca-se Sessão da Tarde, de 1985 que vendeu mais de 160 mil cópias. O disco trazia hits certeiros como “A fórmula do amor”, “A vida não presta”, “Solange”, “Abaixo a repressão” e “O regime”. Letras espertas e críticas que atiravam contra a censura ainda vigente no Brasil da época. Por sua vez, o carioca Leoni é cantor, compositor e excelente baixista, tendo iniciado a carreira como membro fundador do Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Com o grupo compôs, entre outras, “Pintura íntima”, “Como eu quero” e “Garotos”.

Parceiros de longa data Léo Jaime e Leoni criaram em 1998 o show Fotografia, no qual a dupla executava ambos os repertórios em formato acústico. Vinte anos depois retomam a ideia, só que desta vez acompanhados de uma banda responsa. No palco estarão além de Jaime, guitarra, Leoni, baixo, o guitarrista Ricardo Palmeira, o tecladista João Pompeo e o baterista Alexandre Fonseca. Posso adiantar que o show é muito pra cima. Recentemente vi os caras no Teatro Bradesco e meu ‘sorrisômetro’ foi ao máximo. Léo Jaime e Leoni sabem como entreter o público, afinal os caras já têm mais de 30 anos de estrada. O carioca tem um jeito elegante de empunhar o contrabaixo com umas levadas precisas. Jaime não fica atrás e manda uns riffs e solos de prima.

Além das citadas não devem faltar “As sete vampiras”, “Rock estrela”, “Nada mudou”, “Mensagem de amor”, “Exagerado”, Garotos II”, “Dublê de corpo” e “Só pro meu prazer”, estas duas últimas da época do Heróis da Resistência.

Serviço

Léo Jaime e Leoni

Show: Leoni & Leonardo

Dia: 20 de julho, às 22 horas

Local: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, nº 1.281, Santo Amaro

Ingressos: de R$ 90,00 a R$ 170,00

Classificação: 14 anos

Informações e vendas:

www.grupotombrasil.com.br