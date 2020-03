Lenine tem shows remarcados para julho

Considerado um dos grandes nomes da MPB o pernambucano mais carioca do Brasil (o cantor mora há muitos anos na capital do Rio de Janeiro) sobe ao palco munido apenas de seu violão para fazer uma viagem por sua carreira de quase quarenta anos.

A estreia discografica do pernambucano em 1983 com “Baque Solto” ao lado do parcerio Lula Quiroga foi o start para uma trajetória brilhante. Contudo o primeiro trabalho solo rolou somente dez anos depois. “Olho de Peixe” trouxe a contribuição preciosa do percussionista Marcos Suzano. Para Lenine esse é o seu trabalho mais importante. “Porque foi com ele que eu descobri que a música poderia me levar a qualquer lugar”, diz.

Outros álbuns emblemáticos do cantor e compositor são “O Dia em Que Faremos Contato”, (1997), “Na Pressão” (1999), “Falange Canibal’ (2002) e “Labiata” (2011). Com “Falange Canibal” ganhou o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo tendo repetido a dose em 2009 quando ganhou o prêmio Melhor Canção Brasileira com “Martelo Bigorna”. Como compositor já escreveu para grandes nomes da MPB como Elba Ramalho, Fernanda Abreu, Maria Rita, Maria Bethânia e Capital Inicial. Com certeza show recomendado.

Serviço

Lenine – Voz E Violão

Dias: 27 (Sexta-feira) e 28 de março (Sábado), às 21h

Duração: 70 min.

Classificação: Livre

– Teatro Opus – 4º Piso do Shopping Villa – Lobos

Av. das Nações Unidas, 4777 – Alto de Pinheiros – São Paulo, SP.

https://www.teatroopus.com.br