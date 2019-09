Lenine no Teatro J. Safra

Fugindo do habitual o músico não será acompanhado por banda e fará apresentações mais intimistas, no velho estilo banquinho, voz e violão. Segundo ele, o público terá a oportunidade de conhecer as canções despidas e sem subterfúgios, da maneira como foram concebidas.

Com uma carreira de mais de três décadas Lenine possui emblemática discografia destacando “Baque Solto”, de 1983 (este gravado com o parceiro Lula Quiroga), “Olho de Peixe”, de 1993, “O Dia em Que Faremos Contato”, de 1997, “Breu”, de 2007 e “Labiata”, de 2008.

Tive o privilégio de conhecer o cara em 1999, quando lançou o sensacional “Na Pressão”.

O novo trabalho do “pernamboca” é “Lenine em Trânsito” que venceu na categoria Rock Alternativo, na mais recente edição do Grammy Latino.

Entre tantos parceiros com quem já trabalhou destacam-se Maria Bethânia, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Ney Matogrosso e Elba Ramalho. Produziu entre outros, Maria Rita, Chico César, Pedro Luís e a Parede e o cantor e compositor cabo-verdiano Tcheka, além de trilhas sonoras para novelas, seriados, filmes, peças de teatro e espetáculos de dança, como o Grupo Corpo.

No repertório canções envolventes como “Paciência”, “Hoje Eu quero Sair Só”, “Jack Soul Brasileiro”, “Relampiano”, “Todas Elas Juntas Num Só Ser”, “Leve e Suave” e “Ninguém Faz Ideia’.

Altamente recomendado

Serviço

LENINE – VOZ E VIOLÃO

Apresentação: 20/09 e 21/09

Horário: 21h30 (Sexta-Feira)

21h (Sábado)

Classificação: Livre

Duração: 1h40

Ingressos:

Plateia Premium: R$150,00

Plateia Vip: R$120,00

Mezanino: R$100,00

Mezz. Visão Parcial: R$70,00

Teatro J. Safra

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Telefone: (11) 3611-3042

Abertura da Casa: 2 horas antes de cada horário de espetáculo, com serviço de lounge-bar no saguão do Teatro.

Capacidade da casa: 627 lugares

Acessibilidade para deficiente físico