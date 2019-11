Leitor quer explicações sobre bloqueio de rua e multa aplicada

A medida ainda pega motoristas de surpresa e Claudinei Quina Silva foi uma dessas pessoas que foi surpreendida com o bloqueio e acabou amargando alguns contratempos. “Não notei a presença do cavalete que proibia a entrada na rua e fui abordado por um agente depois de pedir a um funcionário, que parou o carro no meio da rua para pegar a cesta, que encostasse o veículo para passar. Como eu, outros motoristas também entraram na via e começaram a buzinar para que a via fosse desbloqueada. Mas acabei como vilão da história e fui multado acusado de buzinar”, disse Claudinei.

Segundo o munícipe, a atitude dos agentes não foi correta. “Liguei para o Demutran e depois para a Ouvidoria Municipal e não tive a atenção que teria. Uma pena, pois quem deveria auxiliar, acabou me prejudicando”, relatou.

Fabio Simas, do Demutran, foi procurado e informou que por se tratar de uma rua estreita e não permitir o tráfego simultâneo de dois veículos em alguns pontos, para evitar transtornos e possíveis colisões, o órgão decidiu permitir acesso exclusivo para retirada de cesta básica. “Nos dias de operação, a via fica devidamente sinalizada. A pessoa que se sentiu prejudicada pode ligar no departamento de trânsito e se informar quanto a aplicação da autuação”, falou Fábio Simas.