Leilão tem Mercedes-Benz/2011 com lance inicial de R$ 14,8 mil

O automóvel apreendido possui mais de R$ 32 mil em débitos como multas, IPVA e taxas. Para o arrematante, porém, o veículo sai quitado, sem nenhuma dívida, já que o valor arrecadado no certame é utilizado pelo departamento justamente para quitar os débitos do proprietário junto ao Estado.

Já em Diadema, nos dias 18, 19 e 22 de fevereiro, 432 veículos serão leiloados. Fazem parte dos dois certames lotes com direito à documentação e em fim de vida útil.

Os veículos, que foram apreendidos por questões administrativas, como falta de licenciamento, CNH vencida, alcoolemia, entre outros, estão sendo ofertados para pagamento à vista. Todas as dívidas do veículo, como multas e taxas, são quitadas.

As inscrições para participação devem ser feitas pelos sites das empresas responsáveis, que podem ser acessados pelo portal do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br). Após a inscrição, o cidadão receberá uma senha para sua participação.

A visita aos pátios é permitida àqueles que quiserem checar as condições dos veículos. Basta consultar no edital os contatos das empresas responsáveis e agendar horário, medida necessária em função da pandemia de Covid-19.

Cuidados necessários para participar

Os leilões são boas opções para se adquirir veículos a preços convidativos, mas é preciso ter cuidado para não cair em sites falsos de leilões. O primeiro passo para participar dos leilões oficiais do Detran.SP é acessar o portal (www.detran.sp.gov.br), onde está publicado o edital. Este documento trará dados importantes, como nome e contato do leiloeiro, dados dos veículos, endereço e horário de visitação aos pátios. É importante ficar atento, ainda, às fotos exibidas nos sites falsos, que trazem imagens de veículos lavados e estacionados em vagas separadas.

Empresas que estiverem executando certames ilegais usando o nome do Detran.SP para pregões de veículos devem ser denunciadas à Polícia Civil e à Ouvidoria do Detran.SP no site www.detran.sp.gov.br.

Seguem abaixo os endereços:

Francisco Morato e Franco da Rocha: Avenida Marcelino Bressiani, 280, Caieiras/SP

Diadema: Rodovia Professor Boanerges Nogueira de Lima, Km 223, Casa Branca/SP