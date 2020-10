Leila Pinheiro faz live especial nesta sexta-feira

Não seria o jeito que Leila gostaria de comemorar, mas as circunstâncias levaram a isso. Com certeza não faltará vibração e música boa afinal de contas falamos de uma das maiores artistas que além de cantar também é compositora e instrumentista.

Com 23 CDs e três DVDs gravados Leila Pinheiro realizou trabalhos e parcerias com nomes gigantescos da música popular como Tom Jobim, Chico Buarque, Toninho Horta, Pat Metheny e Francis Hime. São inúmeros os momentos memoráveis de sua carreira como em 1985 quando ganhou o prêmio de cantora-revelação no Festival dos Festivais da Rede Globo. Na ocasião Leila interpretou o samba “Verde” de Eduardo Gudim e José Carlos Costa Neto.

Em meio a pandemia a paraense segue trabalhando intensamente e divulgando uma série de trabalhos lançados recentemente. Em março, antes da pandemia, lançou “Vamos Partir Pro Mundo”(Deck Disc), sendo uma parceria com o pianista Antônio Adolfo no qual interpreta as grandes composições da dupla Adolfo/Tibério Gaspar.

Seus outros trabalhos que está divulgando são: “Faz Parte do Meu Show- Cazuza em Bossa”, (Som Livre) com Roberto Menescal e Rodrigo Santos, tocando e interpretando os maiores sucessos de Cazuza na linguagem de bossa; e “Cenas de um Amor” (Azul Music), com o grupo instrumental paulistano Seis Com Casca. Além de tudo lançou em 16 de outubro, data de seu aniversário, o primeiro álbum solo (ao piano), “Melhor que seja rara”, uma parceria Tacacá Music e Joia Moderna.

Ou seja, com todo esse retrospecto não há dúvidas de que a live de Leila Pinheiro será recheada de música de qualidade.

Confere lá no canal do Blue Note no Youtube, amanhã, às 20 horas

Serviço

Live especial com Leila Pinheiro – Comemorando 40 anos de carreira

Série Blue Note Live Sessions

Dia: 23 de outubro – às 20 horas

No Youtube: www.youtube.com/bluenotesp