Lei municipal criou vantagens indevidas em Franco da Rocha

Nos autos, a autoridade argumentou não haver descrição das atribuições correspondentes às funções criadas, acrescentando que não cabe ao Poder Executivo fixar lotação e atribuições dos cargos. Ainda de acordo com o apontado pela chefia do MPSP, a lei questionada não prevê os valores exatos das gratificações e afronta a tese do Tema 1010 da Suprema Corte, os princípios da moralidade, impessoalidade e da reserva legal, ferindo ainda preceitos constitucionais.

A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada em face da edição da Lei Complementar nº 317/2019 que criou 500 funções gratificadas sob a administração do ex-prefeito petista Kiko Celeguim. As gratificações tinham valor mínimo de R$ 500,00 e o máximo de R$ 4.000,00.

De acordo com o autor da ação, a Lei Complementar está carregada de irregularidades como a falta de descrição das atribuições correspondentes às funções criadas, ausência de previsão na lei dos valores exatos das gratificações, entre outros que afrontam o Tema 1010 que trata de controvérsia relativa aos requisitos constitucionais para a criação de cargos em comissão.

O ex-prefeito Kiko Celeguim foi procurado e informou que essa era uma lei que garantia benefícios apenas para servidores de carreira que cumpriam função de liderança e gestão na administração como Diretores de Escola, Gerentes de Unidades Básicas de Saúde, Gestores de Unidades esportivas, entre outras. “Penso que a prefeitura deve recorrer da decisão”, disse.

A gestão pública atual foi acionada para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.