Lei Maria da Penha precisa proteger de fato

Criada como uma verdadeira ação afirmativa que veio para tentar equilibrar a equação que envolve violência homem contra a mulher, como tudo no Brasil, ainda não emplacou de vez quando se observa o alto número de casos de ataques contra o sexo frágil. Só para se ter uma ideia, o levantamento do Datafolha feito em fevereiro encomendada pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública para avaliar o impacto da violência contra as mulheres no Brasil, mais de 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no País.

Se não houve mudança, melhoria ou diminuição nesses casos, há de se fazer algo, com urgência para que as mulheres parem de ser violentadas.

Ter uma resposta não é fácil, principalmente quando se tem várias vertentes em cena e uma delas envolve a própria vítima que muitas vezes releva determinadas situação, não denuncia e acaba morta.

Por outro lado, não tem como jogar a culpa nelas, quando o sistema também falha. Apesar de ter sido instituída há 13 anos e, apesar de terem sido inseridas novas ações medidas protetivas, não se viu minoração no número alarmante de mulheres que morreram, a maioria vítimas de seus próprios companheiros.

A situação é tão complicada que o tema feminicídio, uma qualificadora do crime de homicídio e outro indicativo de violência contra a mulher, ganhou evidência nos últimos anos. São muitos os casos registrados desse ato e inúmeros os casos de desculpas e motivos encontrados pelos assassinos para matar a mulher que está na condição de ser do sexo feminino. Não dá para aceitar, ainda que algumas ativistas e feministas queiram se comparar ao homem, até porquê as diferenças e biotipo não conseguem ser iguais por sua própria constituição humana.

É preciso que autoridades busquem meios de fazer a Lei funcionar e assim reduzir, de fato, os brutais ataques contra elas, que não merecem palavras de ódio, desprezo e muito menos agressão.

Como tem muito ainda a se fazer, em especial para diminuir realmente os índices e estatísticas nesse sentido que os responsáveis por aplicar a lei façam valer, de verdade, a Lei Maria da Penha ou que criem penas diferenciadas em casos de homicídio contra a mulher para que elas possam ser protegidas como se deve. Até que se cumpram as regras de verdade, as mulheres, principalmente as já ameaçadas, as que já tem medidas protetivas e tantas outras que estão à mercê de covardes, sigam em constante alerta e luta.