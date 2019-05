Lei facilita cancelamento de assinatura de TV paga

Serviço que está entre os mais reclamados por parte do consumidor, cancelar a assinatura da TV paga ficará mais fácil a partir de meados de junho. Pelo menos é o que se espera com a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, publicada no Diário Oficial da União de terça-feira, 14. De acordo com as novas regras, o cancelamento do serviço poderá ser feito por meio da internet ou pessoalmente, junto à própria empresa.