Lei do Cadastro Positivo beneficia bons pagadores

O sistema funciona como um banco de dados que reúne informações sobre o histórico de crédito dos compradores. Cada cidadão tem uma pontuação chamada de score. Essa pontuação que vai definir se ele é um bom pagador.

A expectativa é que com o Cadastro Positivo o acesso ao crédito seja facilitado e os juros para os bons pagadores seja menor.

De acordo com o secretário especial do Ministério da Economia, Carlos da Costa, 22 milhões de consumidores estariam aptos para serem inseridos automaticamente no cadastro neste primeiro momento.

Adesão voluntária

O Cadastro Positivo já existe desde 2011 e reúne cerca de 6 milhões de pessoas. Antes a adesão dos consumidores era voluntária. A partir de agora quem não quiser fazer parte da lista deve se manifestar.

Ainda de acordo com secretário, a medida deve gerar renda e movimentar a economia do País.

A lei exige ainda que o Banco Central encaminhe ao Congresso Nacional, no prazo em até dois anos, relatório sobre os resultados alcançados com as alterações no Cadastro Positivo, para monitorar se realmente houve redução dos juros.

Os defensores do cadastro positivo afirmam ainda que os dados bancários do consumidor continuam sendo sigilosos.