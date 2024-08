Led Zeppelin para sempre

Foto: Divulgação

Ícone do rock and roll recebe homenagem em São Paulo

Considerada uma das maiores bandas do rock, para muitos a maior, o Led Zeppelin encerrou atividades no começo dos anos 80 após a morte do extraordinário batera John Bonham (1939-1980).

Do surgimento no final dos anos 60 até terminar sua trajetória tragicamente o grupo britânico reinou absoluto na década de 1970, com turnês que privilegiaram Europa e América do Norte, subentenda-se Canadá e Estados Unidos. O chamado Terceiro Mundo ficou de fora das tours do Led que, infelizmente, nunca veio para a América do Sul onde os fãs também sãos milhares. Até houve uma tentativa de trazer a banda ao nosso país em 1975. Porém, os altos custos envolvidos travaram as negociações e os brasileiros ficaram só na vontade de ver o quarteto.

Somas colossais sempre cercaram o Led cujas vendas de seus álbuns ultrapassaram as 300 milhões de cópias. Nos Estados Unidos, maior mercado musical do planeta, venderam quase 112 milhões de álbuns. Cada um de seus nove discos de estúdio lançados apareceu na Billboard Top 10, seis deles na primeira posição. Breves reuniões da banda aconteceram, como aquela no Live Aid em 1985, quando Jason Bonham, filho do falecido John, desceu a lenha na bateria, provando ter DNA devastador, espancando o instrumento. Porém nada muito animador.

Introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame em 1995 ocupam a 14ª posição entre os maiores artistas da música, segundo a Revista Rolling Stone. Apesar de terem terminado há mais de quarenta anos o Led continua reverenciado e endeusado.

Inúmeras bandas prestam tributo ao quarteto que, além de John Bonham, era integrado por Robert Plant (vocal), Jimmy Page (guitarra) e John Paul Jones (baixo/teclados). Um desses grupos faz apresentação única no Tokio Marine Hall, na capital paulista, na próxima quinta-feira, 22 de agosto. Elogiado por Robert Plant e Jimmy Page o Letz Zep sobe ao palco da zona sul de São Paulo para uma noite que promete ser inesquecível ao som de clássicos como “Stairway to Heaven”, “Immigrant Song”, “All My Love” e “Wholle Lotta Love”.

Também britânicos de Londres os caras estão na estrada desde 2014 e vêm para terras brazucas com a “Celebration Brazil Tour 2024”. Além de São Paulo o grupo toca em Olinda (PE), Goiânia (GO) e Brasília (DF). Formado por Billy Kulke (vocal), Andy Gray (guitarra), Shaun Herd (baixo/teclados) e Simon Jeffrey (bateria) o Letz Zep é aclamado como o maior tributo à icônica banda britânica tendo, ao longo desses dez anos, excursionado por mais de 40 países, entre eles, França, Portugal, Alemanha, Suécia, Finlândia, México, Austrália, Nova Zelândia, Porto Rico e Índia. Replicando instrumentos, roupas, trejeitos e, claro a música, o quarteto leva a galera a uma viagem aos anos 70, quando o gigante dominava a terra.

Um dos trunfos do Letz Zep é a incrível semelhança de Billy Kulke com Robert Plant. Os cabelos louros, encaracolados, esguio como uma minhoca, timbre vocal impressionante e as camisas estampadas diferentosas são ingredientes para que público se emocione. Kulke fala que quando adolescente as pessoas diziam que ele se parecia com Robert Plant.

“Eu pensava. Sim. Há uma leve semelhança. Ele (Plant) se parece comigo”, ri o vocalista do Letz Zep. Kulke acrescenta que a banda começou de “brincadeira”, para tirar um barato, mas que tomou grandes proporções. “Nós começamos por entretenimento, porque pensamos que seria divertido. Mas fomos atraindo mais e mais pessoas para os shows”, conclui.

No set list deste show imperdível não devem faltar “Thank You”, “Rock and Roll”, “Kashmir”, “Black Dog”, “The Rain Song”, “How Mani More Times”, “The Battle of Everymore” e “Ten Years Gone”.

SERVIÇO

Letz Zep – Celebration Brazil Tour 2024

Dia 22 de agosto – 21 horas

Horário de abertura: 2 horas antes do espetáculo

Local: Tokio Marine Hall

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio – São Paulo/SP

Informações e vendas:

Ingressos: R$140,00 a R$300,00

Vendas: https://www.eventim.com.br/

Informações e compra de ingressos:

# BILHETERIAS – Rua Bragança Paulista, 1281 / Chácara Santo Antônio

(Horário de atendimento: segunda a domingo, das 12h às 18h)

* Em dias de espetáculo a bilheteria terá seu horário estendido em 30 minutos após o início do show, ou o quanto for necessário.

(Formas de Pagamento: cartões de crédito Visa, Mastercard, Credicard, Diners);

# COMPRA PELA INTERNET

www.tokiomarinehall.com.br