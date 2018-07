Leaf Nismo, mais uma novidade Nissan pronta para estreia mundial

O veículo entrega acelerações mais ágeis, tem suspensão e pneus customizados, oferecendo melhor dirigibilidade e conforto de condução, além de um design interno e externo estiloso.

O modelo é baseado no novo Nissan LEAF, que foi lançado em outubro de 2017. O novo modelo oferece a impressionante aceleração e a performance ambiental de um motor 100% elétrico, design dinâmico e tecnologias avançadas como o e-Pedal, bem como os dispositivos de condução autônoma ProPILOT e ProPILOT Park.

O novo Nissan é o ícone da Mobilidade Inteligente da montadora, a visão da empresa para mudar a forma como os carros são propulsionados, conduzidos e integrados à sociedade. O veículo 100% elétrico conquistou uma série de premiações, resultado de sua tecnologia de ponta e performance zero emissão.

A Nissan pretende vender anualmente 1 milhão de veículos elétricos em todo o mundo, incluindo o novo Nissan LEAF, até o ano fiscal de 2022. Ainda não sabemos se ele deve pintar no Brasil, mas tudo indica que sim.

Veja alguns detalhes do novo Nissan Leaf Nismo

Por fora, o Nissan Leaf Nismo apresenta asas duplas em camadas, características dos modelos de produção em série da NISMO, que melhoram a força aerodinâmica descendente, sem comprometer o coeficiente de arrasto. Dando pistas da condução de alta performance proporcionada pelo centro de gravidade mais baixo, o exterior também conta com rodas de alumínio customizadas de 18″, que minimizam a resistência ao ar.

Completam os detalhes:

Logos NISMO (na frente e na traseira)

Faróis de rodagem diurna de LED customizados de alta intensidade (combinados aos pisca-piscas laterais)

Grade frontal customizada

Para-choque frontal customizado

Retrovisores pretos elétricos customizados, acionados por controle remoto, que integram as luzes dos pisca-

piscas (a ação de recolhimento é associada ao travamento das portas por meio da chave).

Protetor da soleira lateral customizado

Para-choque traseiro customizado

Farol de neblina traseiro customizado

Internamente, o esportivo desperta os sentidos com o uso generoso de detalhes no vermelho característico da NISMO, inclusive na marca localizada no centro do volante de três raios. Já o painel de instrumentos exibe um acabamento customizado que remete ao carbono, e a alavanca eletrônica de troca de marchas recebe acabamento cromado em tom de bronze.

O carro traz ainda:

Volante de três raios customizado com couro autêntico, forrado com Alcantara® (com marca na cor vermelha localizada no centro, costuras vermelhas e friso em tom de bronze)

Comando eletrônico de troca de marchas customizado (com B range, acabamento em tom de bronze)

Displays de instrumentos com cluster customizado (com logo NISMO e acabamento em tom de bronze)

Acabamento customizado tipo fibra de carbono (painel de instrumentos)

Logo customizado NISMO

Acabamento vermelho customizado (saídas do ar condicionado, botão de ignição start/stop)

Material dos bancos e tecido de acabamento das portas customizado (com costuras em tons de vermelho e cinza).

Performance e mais detalhes

Os pneus exclusivos de 18″ e alta aderência do Leaf Nismo, associados ao sistema de suspensão customizado, oferecem uma pilotagem confortável e uma dirigibilidade estável. A direção elétrica – que também recebeu foi reconfigurada – e o Controle Inteligente em Curvas (Intelligent Trace Control), oferecem grande estabilidade e capacidade para se manter na faixa de rolamento.

A central eletrônica com nova configuração do LEAF NISMO permite uma aceleração com respostas ao mesmo tempo fortes e suaves. Assim, a condução é confortável tanto em meio urbano como em estradas sinuosas.