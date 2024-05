Lavando as dores do mundo

Foto: Guilherme Logullo

Peça com Paulo Gorgulho e César Mello traz encontro de São Francisco de Assis com o Papa

Um encontro inusitado entre o Papa Francisco e São Francisco de Assis, na lavanderia do Vaticano, é o mote do espetáculo que estreia em 10 de maio no Teatro Sérgio Cardoso, região central de São Paulo.

“Entre Franciscos, O Santo e O Papa”, é o recente texto do escritor e professor Gabriel Chalita trazendo na direção o premiado Fernando Philbert.

O cenário da peça é a Lavanderia do Vaticano, em Roma.

Construído em 2017 , por ordem do Papa Francisco o local serve para que a “população de rua tenha como lavar e passar suas roupas e mantas. Desde então, o projeto já ganhou unidades em Gênova, em 2019, e outras duas em Turim, no ano passado”.

No diálogo travado entre o Papa Francisco, papel de Paulo Gorgulho e São Francisco, interpretado por César Mello, várias questões vêm à tona.

“Quais são os barulhos do mundo e os caminhos que estamos tomando. Por meio da dimensão humana desses personagens, a peça quer inspirar o público com reflexões do mundo contemporâneo”, explica Gabriel Chalita.

O autor acrescenta que, ainda que sejam duas figuras religiosas, os diálogos e angústias que cada um traz à conversa transcendem as divisões religiosas.

“Você poderia assistir essa peça e esquecer que são o papa e São Francisco. São apenas dois homens”, diz.

De acordo com o diretor Fernando Philbert “Entre Franciscos, O Santo e O Papa” fala sobre “o amor filosófico que está em cada um de nós, nosso caráter, crenças e dúvidas”.

“É preciso caminhar para encontrar respostas e às vezes elas ainda não existem”, conclui Philbert.

A montagem fica em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso até 30 de junho, com sessões às sextas, sábados e domingos. Confira abaixo.

SERVIÇO

Entre Franciscos, O Santo e O Papa

Estreia 10 de maio até 30 de junho

Horários: sexta, sábado e domingo, às 18h

Teatro Sérgio Cardoso – Sala Paschoal Carlos Magno

Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista – São Paulo – SP

Duração: 70 minutos

Bilheteria oficial: sympla.com.br

Telefone: (11) 3288-0136

Valores: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada)

Inf: http://linktr.ee/entrefranciscos

Lotação: 143 lugares + 6 espaços de cadeirantes

Classificação: Livre