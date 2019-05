Lauryn Hill no Espaço das Américas

Na 41ª edição do Grammy, o Oscar da música, em 1999 recebeu 10 indicações faturando cinco gramofones, entre eles, álbum e cantora do ano. Sua importância é tanta que figura na lista dos 200 álbuns definitivos no Rock and Roll Hall of Fame. Natural de East Orange, Nova Jersey, Hill começou a cantar aos 13 anos e entre suas maiores influências estão Stevie Wonder, Curtis Mayfield, Aretha Franklin e Gladys Night. No Espaço das Américas a cantora fará uma celebração em alto estilo cantando o repertório de “The Miseducation of Lauryn Hill” que inclui, entre outras, “Ex-Factor”, “Superstar”, “When It Hurts so Bad”, “Every Gheto, Every City”, “Nothing Even Matters” e “I Used to Love Him”. Claro que o maior sucesso do disco “Doo Wop (That Thing) não ficará de fora. A canção contagiante gerou um clipe com produção irretocável sendo o primeiro a receber o prêmio na categoria Video of the Year no MTV Video Music Awards de 1999. Um show imperdível.

