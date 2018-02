Laudo identifica uma das ossadas enterradas em vala clandestina de Perus

De acordo com a reportagem, a exame foi feito por um laboratório da Bósnia e o resultado enviado ao Brasil há alguns dias. Ele revelava a compatibilidade genética dos ossos com o sangue de familiares do desaparecido político.

Com base nisso, foi feita a comparação entre o esqueleto e as características físicas do indivíduo buscado. O nome da pessoa até então dada como desaparecida ainda não foi revelado.

A notícia é um marco no esforço do Grupo de Trabalho Perus, coordenado pela comissão desde 2014 e que tenta identificar os corpos de desaparecidos políticos enterrados clandestinamente no local. A vala foi aberta em setembro de 1990, no cemitério Dom Bosco, na zona norte de São Paulo.

Pouco depois da descoberta, duas ossadas foram identificadas. Em 2005, o mesmo ocorreu com uma terceira.

Desde então, as demais passaram por três universidades e chegaram a ficar depositadas por 15 anos no Cemitério do Araçá. Em 2014, elas foram levadas à Unifesp, que encaminhou o material para o Centro de Antropologia Forense da instituição, onde o grupo de trabalho começou a fazer as análises laboratoriais.

A falta de recursos impediu que as identificações avançassem num ritmo mais acelerado. As ossadas, ao chegarem ao centro de antropologia, estavam em 700 caixas que foram abertas.

Os ossos foram separados e limpos e cada esqueleto foi remontado. Destes, cem foram escolhidos para serem enviados à ICMP, International Commission on Mission Persons, na Bósnia, que acaba de identificar a primeira delas.