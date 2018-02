Lancha roubada em Osasco foi encontrada em Franco da Rocha

De acordo com a reportagem exibida em telejornais da Record TV, o barco foi comprado em um leilão por um homem que trabalha com reforma e revenda. Ele inclusive já tinha encontrado um comprador, porém quando foi buscá-la no estacionamento para a entrega, descobriu que a lancha tinha sido roubada.

O segurança que trabalha no galpão afirmou em depoimento à polícia que na noite anterior, três pessoas levaram o barco afirmando que eram os compradores. Sem desconfiar de nada, ele liberou a saída.

Os policiais chegaram até o terreno em Franco da Rocha onde estava a lancha após uma denúncia anônima.