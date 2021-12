Lagoinha: Um ano de gestão e muita confusão!

Experiente no meio político, ele alerta para problemas que a cidade pode enfrentar. Confira na íntegra:

A Prefeitura de Caieiras se atola em processos judiciais (mais de 1.000) e administrativos (mais de 15.000). É recorde o número de demandas por empresas, funcionários e munícipes insatisfeitos com a administração. Vai chover pedidos de penhora on line nas contas da prefeitura. Como a Prefeitura não está dando conta de responder os processos administrativos, os RPV´s não estão sendo pagos.

Para piorar, segundo o vereador em “off”, Josie Lagoinha faz indicações públicas na Câmara daquilo que já teria acertado com o irmão prefeito, isso tem causado mal estar nos demais vereadores cujas indicações nem sempre são atendidas ou recebem uma resposta evasiva, “é só verificar no site da Câmara e depois confirmar, disse.”

Na última sessão da Câmara voou farpas para todos os lados, com a presença dos professores que reclamam reajuste salarial imediato, os vereadores ficaram encurralados, mas não conseguiram ou não quiseram abraçar a causa do professorado. Os educadores parecem ter saídos frustrados porque só conseguem respostas evasivas do prefeito e vereadores.

A gestão Lagoinha começou com o pé esquerdo com a nomeação do secretariado alienígena, depois o imbróglio do Pronto Socorro e segue no ritmo da discórdia desde então. A semeadura é livre e quem semeia vento colhe tempestade.

Acisc

Também a ACISC – Associação Comercial e Industrial de Caieiras – tem recebido algumas reclamações de empresas, estaria havendo muita demora no atendimento de serviços solicitados. Segundo um funcionário municipal, os processos em vez de serem despachados imediatamente estão sendo represados causando confusão e atraso.

Fonte: www.caieiraspress.com.br