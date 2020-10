Lagoinha se enrosca com a Justiça Eleitoral

Na publicação feita nas redes sociais do jornal, muitos militantes do candidato atacaram o Rnews e insinuaram ser mentirosa a matéria. Nesta edição, vamos publicar novos documentos que comprovam a denúncia, já que Lagoinha entrou com um pedido de retificação de bens junto a Justiça Eleitoral, confirmando o que o Regional News publicou a verdade. Ele incluiu as cotas da sociedade da empresa ‘Soares Vicente Apoio Administrativo LTDA’, que tem em seu nome, a mesma citada pela reportagem, mostrando que o jornal não mentiu e que ele tentou enganar a todos.

A tentativa de corrigir um erro, acabou acarretando em outro, dando mostras de que o candidato que pretende representar uma cidade com mais de 100 mil habitantes, demonstra não estar preparado ou ainda, mal assessorado.

Ele que, em sinal de manobra política, tentou parar as obras da UPA, construção indicada por ele mesmo em 2017 e teve o pedido negado pelo Juízo, quem tem poder de decisão, apesar de ter usado o Ministério Público como única fonte de decisão, omitiu a propriedade de um veículo em nome dele, e para piorar, está sendo acusado de entregar documento com assinatura suspeita de falsificação na Retificação da Declaração de Bens.

De acordo com trecho da AIRC, Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, assinada pela coligação “Pra Frente Caieiras”, é evidente a divergência na assinatura da Retificação da Declaração de Bens anexada neste procedimento, com as assinaturas grafadas pelo Impugnado em outros documentos remetidos à Justiça Eleitoral, na ação de Prestação de Contas de 2019 do Diretório Municipal de Caieiras do MDB.

“Em razão da notória diferença de assinaturas, conclui-se que a assinatura aposta na retificação da Declaração de Bens trazida aos autos é falsa! Desta maneira, o referido documento se reveste de falsificação em documento particular, tipificada no artigo 298 do Código Penal”, descreve um trecho do processo.

Por mais essas irregularidades, o documento assinado por Flavia Anzelotti Quessada pede que seja impugnado o registro de candidatura do Lagoinha.

O candidato a prefeito ao lado de Cleber Furlan foi procurado para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da matéria. Leia mais em www.rnews.com.br.