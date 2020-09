Lagoinha oculta bens em declaração junto ao TSE

Dentre as obrigações a serem seguidas pelo artigo 11 da Lei 9504/97, o pedido de registro deve ser instruído de alguns documentos, dentre eles, está a declaração de bens para que, nesse quesito, seja possível saber se a pessoa interessada em governar uma cidade trabalha com transparência.

Em Caieiras, a coligação dos partidos envolvendo Gilmar Soares Vicente, o “Lagoinha”, e Dr. Cléber Furlan se mostra confusa quando um se lança pré-candidato a prefeito e depois mudam a ordem, mostrando trapalhada e confundindo os eleitores.

Em sinal de manobra política, Lagoinha tentou parar as obras da UPA que teve a construção indicada por ele mesmo em 2017. O pedido foi negado pela Justiça e a construção da unidade de saúde continua. O vereador Lagoinha e agora, candidato a prefeito, continua sua jornada atabalhoada e pode ter problemas com a Justiça Eleitoral e até sua candidatura cassada por ter ocultado bens na declaração feita junto ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral.

De acordo com o que consta no site, de acesso público a qualquer cidadão, Lagoinha declarou ter R$ 693,32 reais em aplicação de renda fixa e R$ 37 mil de dinheiro em espécie. As informações podem ser consultadas no site http://divulgacandcontas.tse.jus.br.

Os dados revelam suposta ocultação de bens, considerando a notável atuação do parlamentar se utilizando de trator e caminhões em serviços pela cidade, no qual ele faz questão de aparecer. Segundo consta, já existe processo em andamento que investiga inclusive empresas ligadas a seu nome. Outra situação é a ‘Soares Vicente Apoio Administrativo LTDA’, aberta em dezembro de 2019, que consta o nome de Lagoinha como sócio. A informação pode ser consultada no site da Jucesp, Junta Comercial do Estado de São Paulo e comprova que ele ocultou esse detalhe na declaração de bens junto ao TSE e deixa o candidato sujeito a uma AIRC, Ação de Impugnação de Registro de Candidatura.

Outra omissão

Apesar de ter à disposição um carro oficial por ser vereador, ele também é visto trafegando em carros particulares, que estranhamente também não aparecem na lista de declaração de bens.

Para comentar sobre as questões, Lagoinha foi procurado e até o fechamento da edição, não se manifestou.