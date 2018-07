Ladrões furtaram cerca de R$ 600 mil de banco em Cajamar

De acordo com a PM, cerca de R$ 600 mil foram subtraídos do banco. Os criminosos teriam entrado por uma casa que fica atrás da agência (Divulgação/PM)

A Polícia Militar continua em busca de informações sobre os autores do furto a uma agência bancária em Jordanésia, região de Cajamar. A ocorrência que contou com o apoio da Guarda Municipal foi registrada no final de semana.