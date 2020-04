Ladrão foi preso pela PM após roubar farmácia em Franco da Rocha

De acordo com a PM, uma equipe fazia patrulhamento e foi avisada por populares sobre o assalto a drogaria. Em contato com o comércio levantaram informações das características do indivíduo e o destino tomado.

O ladrão acabou sendo preso minutos depois. Com ele foram localizados R$ 153,00 em espécie e 7 frascos de álcool em gel.

Dados e partes foram conduzidos a Delegacia de Polícia de Franco da Rocha, onde a autoridade de plantão tomou conhecimento do ocorrido e elaborou o BOPC a respeito. O indiciado permaneceu em cárcere a disposição da justiça.