Ladrão foi preso após perseguição entre Franco da Rocha e Francisco Morato

De acordo com a PM, uma viatura fazia patrulhamento pela Avenida da Saudade, na Vila Palmares, quando os policias 1º SGT PM Mateus e Sd PM Danilo Luiz se depararam com um veículo Renault/Sandero roubado.

Os agentes deram início a um acompanhamento que se estendeu por alguns quilômetros até chegar na Avenida Itabirito, no Jardim Alegria, divisa com Francisco Morato. Já perto de uma comunidade, os dois indivíduos resolveram sair do carro e antes de fugirem a pé, um deles atirou contra os policiais que revidaram.

Com o apoio do Águia 13, CFP diurno, CFP noturno, M-26108, M-26411 e equipe canil M-26873, os PMs conseguiram encontrar um dos envolvidos na perseguição que confessou ter roubado o carro há seis dias, mas logo descartou ter sido ele o autor dos tiros contra a equipe, porém sem dar detalhes da pessoas que estava com ele.

Ainda aos policiais ele confessou ter duas passagens por roubo e uma por receptação registradas nesse ano de 2018. Ele foi encaminhado a Delegacia de Polícia de Francisco Morato, unidade que registrou o boletim de ocorrência.