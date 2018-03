“Ladrão e vacilão”, jovem foi preso por furtar desodorantes em Mairiporã

O jovem Ruan Rocha, que ficou conhecido por ter a frase “eu sou ladrão e vacilão” tatuada na testa por dois homens que o acusavam de furto em São Bernardo do Campo, no ABC, em junho de 2017, foi preso no sábado, 24, em flagrante, furtando desodorantes em um supermercado em Mairiporã.