Ladrão e procurado foram presos pela Polícia Militar

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início depois de que um PM, de folga, avistou a ação de três criminosos roubando um carro na Rodovia Tancredo de Almeida Neves. O policial passou a acompanhar os ladrões e avisou a corporação acerca do crime.

Já na companhia de outros policiais, teve início uma perseguição que acabou quando os criminosos bateram o veículo roubado em um poste na Rua Amador Bueno. Os três ocupantes saíram do carro e fugiram a pé, mas um deles que adentrou a uma residência, acabou preso após um cerco policial.

Dentro da residência, os PMs encontraram o revólver .38, oxidado, com numeração suprimida, municiada com seis balas intactas utilizado no roubo.

Após questionamentos e breve interrogatório, a Polícia Militar acabou descobrindo que os três ladrões tinham roubado uma residência na Vila Leópolis, também em Franco da Rocha, suprimindo dois celulares e uma veículo modelo Corsa. Mas durante a fuga, o carro foi bloqueado por um sistema de segurança. Então, os bandidos abandonaram o carro e partiram para o roubo de outro automóvel na Rodovia SP-332, quando foram surpreendidos pelo PM e teve início a ocorrência.

Procurado

No mesmo dia, um homem procurado pela Justiça foi preso pela Força Tática, equipe do 1 Sgt Lacerda, CB Valentim, CB Oliveira Jr e CB Evangelista, durante patrulhamento pela Rua Hamilton Prado, no centro de Franco da Rocha.

A detenção ocorreu quando os policiais pararam um veículo modelo Voyage com dois indivíduos e um dos ocupantes se apresentou como policial militar. Mas não passava de um falso policial e uma pessoal procurada pelo artigo nº 159 do Código Penal.

O dois casos foram registrados na Delegacia de Polícia de Franco da Rocha.