Laços ternos e tensos de família

Foto: Daniel Fernandes

Inspirado em texto de Maria Adelaide Amaral espetáculo mostra conflitos entre mãe e filha

De 19 a 22 de maio o Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, recebe “Mater”, montagem criada a partir do texto “Querida Mamãe”, de Maria Adelaide Amaral. A produção luso-brasileira da Companhia Teatro Livre traz direção de Beto Coville e no elenco as atrizes Carla Chambel e Isa Ortigoso.



“Mater” nos apresenta oito movimentos nos quais a mãe Rute (Ortigoso) e a filha Luísa (Chambel) abordam desencontros, revisitando histórias, memórias, dividas afetivas, explorando o silêncio entre ambas. Segundo Maria Adelaide Amaral, foram inúmeras vezes e questionamentos se deveria escrever um texto tão ameno sobre a relação mãe e filha.



“A minha versão certamente estaria longe de ser uma relação delicada”, diz a dramaturga. Ainda de acordo com ela o texto, posteriormente espetáculo teatral, surgiu após um mal-entendido, quando nos anos 80, fez uma edição da tradução de “Ce tendres liens”, da autora francesa Loleh Belon. “Foi assim que nasceu “Querida Mamãe”, no inicio dos anos 90, montada poucos anos depois por Eva Wilma e Eliane Giardini, com direção de José Wilker”, atesta.



Para dirigir “Mater” Beto Coville se afastou do realismo convencional propondo “um olhar simbólico e sensorial sobre os embates emocionais, refletindo o quão importantes são os gestos que às vezes fazemos”.



Coville diz que a peça fala de amor, saudade, resgate e superação, elementos essenciais para tentar resolver a difícil tarefa que nos foi imposta pelo universo, que é “sobreviver” às nossas famílias.



“Aquilo que se gostaria de ouvir ou de ter dito, mas que foi deixado passar por medo ou insegurança, é concretizado em “Mater”, atesta o diretor.



O movimento final promete impactar o público. Coville diz que ali o ponto de vista é mais claro.

“É onde as peças se encaixam e as mudanças são compreendidas, ou não. Cada um se revê naquilo que lhe toca e leva consigo, os pontos e situações em que mais se identifica, pois as diferentes experiências vividas ao longo da montagem chegam de forma distinta pra cada pessoa. São oito. Pelo menos as visíveis”, conclui Beto Coville.”Mater” terá apenas quatro sessões no Teatro Sérgio Cardoso, região central de São Paulo.



SERVIÇO

Mater

De 19 a 22 de maio – Segunda, terça e quarta – 19 horas – Quinta: 20h30

Teatro Sérgio Cardoso – Sala Pascoal Carlos Magno

Rua Rui Barbosa, 153 – Bea Vista – São Paulo – SP

Duração: 90 minutos

Classificação: 14 anos

Drama

Capacidade: 149 lugares

Ingressos a partir de R$ 50,00

Inf: https://bit.ly/4cOyLCt