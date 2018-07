L200 Triton Sport estreia novas versões na linha 2019

“Com a linha 2019, estamos oferecendo um portfólio completo de picapes, tanto para quem precisa do carro para o trabalho pesado, como para quem quer um veículo confortável e muito bem equipado para as aventuras e viagens off-road com a família”, afirma Reinaldo Muratori, diretor de planejamento da Mitsubishi Motors.

A L200 Triton Sport une o melhor dos dois mundos: a força, robustez e capacidade de carga para as mais diversas situações, com o conforto, tecnologia e conectividade, essenciais para o dia a dia.

Valores e versões da L200

L200 Triton Sport GL MT 2.4 Diesel – R$ 120.990,00

L200 Triton Sport GLX MT 2.4 Diesel – R$ 126.990,00

L200 Triton Sport GLS AT 2.4 Diesel – R$ 137.990,00

L200 Triton Sport HPE AT 2.4 Diesel – R$ 154.990,00

L200 Triton Sport HPE-S AT 2.4 Diesel – R$ 174.990,00

Com as mudanças promovidas pela marca, o modelo HPE-S passa a ser o topo de linha e vem com rodas novas rodas de 17”, que trazem ainda mais sofisticação, robustez, desempenho dinâmico e segurança para rodar em qualquer piso.

Os novos faróis Dark Chrome acompanham o design e a grade frontal exclusiva traduz a identidade visual da linha L200 Triton Sport, com um design único e sofisticado, valorizando ainda mais as linhas do para-choque dianteiro, e ainda melhora a performance de refrigeração. O novo sistema multimídia tem tela capacitiva de 7” e vem equipado com Android Auto e Apple Car Play, áudio streaming de última geração e conexão WiFi, que permite o acesso a aplicativos nativos, como Waze e Spotify.

Já a versão HPE vem com rodas diamantadas de 16”, grade e faróis Dark Chrome, que estão integrados com o visual da parte dianteira. O sistema multimídia também é equipado com Android Auto e Apple Car Play, que permite uma conexão rápida e fácil com os principais smartphones do mercado.

A versão GLS Automática é outra novidade da linha 2019. Ela chega para complementar a gama de produtos e oferecer uma versão moderna e atrativa para os consumidores. O modelo possui grade frontal cromada customizável e retrovisores e maçanetas Body Color.

O modelo de entrada é o GLX com câmbio manual de seis velocidades e tração 4×4 Easy Select com acionamento eletrônico. O veículo possui novas rodas e pneus ATR 16”, maçanetas, retrovisores e grade frontal Black, além de faróis com máscara negra. Completando a linha 2019 está a versão GL, que faz sua estreia no modelo “Sport”. A picape é destinada a frotistas e empresas que necessitam de um modelo robusto e eficiente para o trabalho.

“Temos a picape mais equilibrada do mercado”, afirma Muratori. “Todas as versões, desde a GL até a HPE-S são equipadas com o mesmo motor, o moderno 2.4L em alumínio. Ou seja, mesmo quem precisa de um carro para o trabalho pesado vai encontrar uma motorização moderna e de qualidade”, destaca.

Motor com 190cv de potência

Os cinco modelos da L200 Triton Sport são equipados com o moderno motor 2.4L turbo diesel, em alumínio, com 190cv e 43,9 kgf.m de torque. É a primeira picape do mundo a usar um motor em alumínio, que resulta em menos peso e mais performance.

Segundo a fabricante, o propulsor foi desenvolvido com o que há de mais moderno visando alta performance e economia de combustível. Com excelente dimensionamento volumétrico, o motor com 2.4L tem baixa taxa de compressão, que se traduz em um funcionamento suave e silencioso.

Tração mais completa do mercado

As versões HPE-S e HPE utilizam o sistema de tração Super Select II, que tem o 4×2, 4×4 (que pode rodar no asfalto), 4×4 com bloqueio do diferencial central e 4×4 reduzida. As trocas podem ser feitas facilmente através do seletor no console central. Além disso, o veículo tem o bloqueio do diferencial do eixo traseiro. Em situações extremas, onde as rodas ficam suspensas, como valetas transversais ou terrenos com erosões, com um simples toque no botão, o carro é capaz de superar com facilidade.

Ao todo, são até 20 combinações de marcha, mostrando toda a aptidão off-road desta picape, que é a única equipada com Paddle Shifters, permitindo a esportividade da transmissão manual com a praticidade da automática.

DNA 4×4 de conforto, sofisticação e espaço interno

A L200 Triton Sport vem com o DNA 4×4 de série e excelente dirigibilidade, desempenho e conforto, aliados a um conjunto equilibrado com a força e resistência.

Internamente, é possível observar sofisticação com os acabamentos Piano Black e Chrome-Like Silver no painel e console central, nos painéis de porta e no seletor eletrônico da tração 4×4.

A picape vem equipada com ar-condicionado Dual Zone, botão Start/Stop para partida sem chave, câmera de ré e sensores de chuva, luminosidade e estacionamento. Os bancos com couro têm melhor ergonomia e foram desenvolvidos para oferecer ainda mais conforto – e menos fadiga – em viagens longas. O do motorista vem com regulagem elétrica.

Quando o assunto é segurança, A L200 Triton Sport é equipada com Full Airbags, e nove bolsas: frontais, laterais, de cortina e para o joelho do motorista. Além de cintos dianteiros pré-tensionados que se ajustam ao máximo para reduzir os impactos ao corpo do passageiro em caso de uma eventual colisão frontal.

Comodidade e segurança

As versões HPE-S e HPE são equipadas com controle de tração e estabilidade ATSC, que garante mais segurança, precisão e controle. O Controle de Estabilidade (ASC) atua em momentos de instabilidade, quando os pneus estão escorregando em pisos com baixa aderência ou quando o veículo está fazendo movimentos súbitos que indiquem perda de direção.

O Controle de Tração (ATC) freia as rodas que estejam derrapando e otimiza a entrega de torque do motor em condições de perda de tração, seja ela provocada por pisos escorregadios ou durante a transposição de um difícil obstáculo. Além disso, o veículo vem com o HSA (Hill Start Assist), assistente de partida em rampa, que facilita as manobras.

A L200 Triton Sport é equipada com o exclusivo TSA (Trailer Stability Assist), que estabiliza o conjunto trailer/veículo quando o fenômeno de serpenteamento for detectado, garantindo ainda mais segurança. O sistema de freios é completo, com ABS, EBD, BAS, fazendo com que a frenagem seja eficaz, até mesmo em situações extremas. Além disso, o veículo conta com o Brake Override System, BOS, que monitora constantemente os sinais do freio e acelerador. Caso o freio seja acionado junto com o acelerador e configure uma situação de emergência, o sistema reduz as rotações do motor gradativamente até a parada total e controlada do veículo.

Em conjunto com tudo isso está o ESS (Emergency Stop Signal), uma sinalização de frenagem de emergência, que funciona como um alerta para evitar colisões, acionando as luzes de frenagem de forma intermitente.

Cores e vantagens

Quem adquire uma L200 Triton Sport tem a disposição o MitRevisão com preço fixo e três anos de garantia. A picape pode ser comprado em oito cores diferentes: Branco Alpino, Branco Fuji, Prata Rodhium, Prata Cool, Cinza Londrino, Preto Ônix, Vermelho Rubi, Marrom Cacau e Azul Petróleo.