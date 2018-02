Kwid e New QQ, os mais baratos do Brasil

Raio X das montadoras

RENAULT – É uma fabricante francesa de veículos fundada em 1899. Produz desde carros de pequeno porte, vans, furgões, ônibus, caminhões e até carro de alta performance para a Fórmula 1. Aqui em território nacional a marca atua desde 1998 e é uma das mais populares com mais de 280 pontos de vendas espalhados pelo país.

CHERY – É uma indústria estatal da China. Fundada em 1997 e chegou ao Brasil só em 2009 e se instalou no interior de São Paulo. Em 2014 a Chery inaugurou sua primeira fábrica fora da China, em Jacareí-SP. Conta com aproximadamente 50 lojas no Brasil.

Kwid x New QQ

Os dois veículos são equipados com motor flex 1.0 de 3 cilindros e cambio manual de 5 marchas. Combinando potência com o peso apresentam um bom desempenho e baixo consumo de combustível. Embora tenha menos potência o Kwid leva uma pequena vantagem por ser mais leve que seu concorrente. Vale salientar que ambos têm propostas muito bem definidas, são carros para uso preferencialmente urbano. Levá-los para a estrada e exigir alto desempenho e velocidade não só compromete a economia como a segurança do veículo. Isso porque tanto Kwid quanto QQ são carros estreitos, altos e não transmitem muita estabilidade em curvas.

Versões, itens e equipamentos

KWID versão “LIFE” – É a versão mais básica oferecida e vem equipada com rodas de ferro aro 14” com calotas, bancos em tecido, pré-disposição para rádio, alerta de cinto de segurança, 2 airbags laterais e 2 frontais, ABS, isofix, cinto com regulagem de altura, tomada 12V, apoios de cabeça traseiro p/ 2 ocupantes, abertura manual interna do porta-malas, ar-quente, banco rebatível, indicador de troca de marcha, desembaçador do vidro traseiro, retrovisores e maçanetas na cor preta. Preço: R$ 29.990,00.

KWID versão "ZEN" – É a versão intermediária, oferece todos os itens da versão LIFE, e acrescenta: trava elétrica, travamento automático das portas a 6km/h, ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros, direção elétrica e limpador do vidro traseiro. E conta ainda com Rádio Continental 2DIN (Bluetooth, USB, AUX) como opcional. Preço: R$ 36.490,00.

KWID versão "INTENSE" – É a versão mais completa, ela conta com todos os itens oferecidos na versão ZEN e acrescenta: estofamento em duas tonalidades imitando couro, detalhes em branco nas portas e volante, computador de bordo multi-funções, abertura elétrica do porta-malas, faróis de neblina, 3 apoios de cabeça traseiro, retrovisores na cor do veículo e central multimídia. Preço: R$ 40.490,00.