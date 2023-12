Kleiton & Kledir em São Paulo

Foto: Divulgação

No próximo dia 6 de janeiro os irmãos Kleiton & Kledir sobem ao palco do Blue Note SP para duas sessões (20 horas e 22h30) com o show “Histórias & Canções”.

Nascidos em Pelotas (RS) a dupla tem uma sólida carreira de mais de cinco décadas e se tornou um dos maiores representantes da música do sul, dando um acento gaúcho à música brasileira.

No começo dos anos 70 formaram o grupo Almôndegas, que recentemente se reuniu para apresentações comemorativas. Porém o primeiro álbum da dupla só foi lançado em 1980.

Na extensa discografia dos irmãos se destaca “Par ou Ímpar” (2012), de música infantil gravado com o grupo Tholl e participação especial da atriz Fabiana Karla. Esse trabalho venceu o Prêmio Açorianos e também o Prêmio da Música Brasileira na categoria Melhor CD Infantil.

Suas canções já foram gravadas por Caetano Veloso, Fafá de Belém, Emilio Santiago, Cláudia Leitte, Simone, entre outros.

No repertório não devem faltar as magistrais “Deu Pra Ti”, “Vira, Virou”, “Paixão” e “Maria Fumaça”, interpretadas em versão acústica.

SERVIÇO

Kleiton & Kledir – Histórias & Canções

Dia 6 de janeiro

Set 1: 20 horas

Set 2: 22h30

Classificação: 18 anos

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/kleiton-e-kledir/