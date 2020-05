Kit de alimentos será entregue a partir do dia 5 de maio

A primeira etapa da entrega ocorrerá do dia 5 a 8 de maio, nas escolas municipais onde a criança está matriculada, atendendo alunos que necessitem de cuidados específicos estabelecidos pelos seguintes critérios:

– alunos menores de 1 ano;

– alunos com baixo peso;

– alunos com restrição ao leite;

– alunos com disfagia (dificuldade de engolir)

Para que isso aconteça, a direção da unidade entrará em contato com o responsável para agendar a retirada do kit, de forma a evitar a aglomeração e a disseminação do novo Coronavírus.

Já na semana de 12 a 15 de maio, serão entregues os kits para os demais alunos cujo responsável fez o cadastramento na plataforma e manifestou a necessidade de um auxílio. O processo de entrega será o mesmo, nas unidades escolares nas quais os alunos estão matriculados, mediante a ligação da escola e agendamento.

O trabalho é realizado em duas linhas de frente: a entrega de kits da alimentação escolar voltado a alunos da rede municipal de ensino, e o Desenvolvimento Social, que atende famílias em situação de vulnerabilidade social e necessitam de alimentos.