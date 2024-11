Kisser Clan em São Paulo

Foto: Divulgação

Andreas e Yohan Kisser tocam clássicos do rock e da música brasileira

No próximo dia 28 de novembro o Kisser Clan faz apresentação única no Teatro Sabesp Frei Caneca dentro do Blues Bossa Jam Session. O projeto paralelo do guitarrista do Sepultura, Andreas Kisser, no qual divide as cordas com o filho Yohan promete um repertório diverso com muito rock, heavy metal e até música brasileira.

Já se vão mais de dez anos desde que os caras iniciaram o Kisser Clan. Ratificando o clichê “filho de peixe…” a dupla mostra harmonia nas guitarras e violões evidenciando que o ecletismo é marca registrada na família Kisser.

No palco da região central da cidade a dupla toca clássicos de Black Sabbath, The Beatles, Metallica, AC/DC, Judas Priest, KISS, Anthrax, Slayer, Iron Maiden e, claro, Sepultura. Muito blues e influências da música brasileira também estão no cardápio num saboroso crossover.

Uma vez que o Sepultura encerra atividades em 2025 é bem provável que o Kisser Clan se torne uma das prioridades de Andreas nos próximos anos. Pai e filho deixam isso claro e o show no Blues Bossa Jam Session é uma ótima oportunidade de conferir.

SERVIÇO

Blues Bossa Jam Session apresenta Kisser Clan

Dia 28 de novembro – 21 horas

Teatro Sabesp Frei Caneca

Rua Frei Caneca, 569 no Shopping Frei Caneca

Duração: 70 minutos

Classificação: 10 anos

Ingressos a partir de R$ 19,00

Inf: https://www.teatrosabespfreicaneca.com/programacao-e-ingressos