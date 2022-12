Kiss FM completa 21 anos

“Não deixe o rock sair de você”

A grande dica para este domingo, 4, é a festa de 21 anos da Rádio Kiss FM. Com a frase que é quase um mantra, “não deixe o rock sair de você” a emissora paulistana vem ao longo dos anos mantendo o gênero mais tocado do planeta em alta em nosso país. Muitos acham que o rock morreu faz tempo. Mas isso é questão de opinião. Para marcar a data rola uma grande comemoração no Tokio Marine Hall, zona sul de São Paulo. Como é uma festa roqueira sobem ao palco alguns dos maiores nomes do rock brazuca. E todos vindos lá da maravilhosa década de 80. O hoje trio Titãs, formado por Sérgio Brito, Branco Mello e Tony Belloto mostra clássicos como “Flores”, “Comida”, “Bichos Escrotos” e “Homem Primata”. De Brasília vem a Plebe Rude. Uma das maiores representantes do punk rock nacinal não deve deixar de fora os hits “Até Quando Esperar” e “Proteção”, constates nos shows do grupo e que integraram o álbum “O Concreto Já Rachou”. E, por fim, Supla também sobe ao palco pra mostrar carisma, simpatia, rock, punk, hardcore e até bossa nova. O Papito é garantia para animar a festa da Kiss FM.

SERVIÇO

21 anos da KISS FM

Plebe Rude, Titãs e Supla

Dia 4 de dezembro – 19 h

Classificação: 16 anos

Tokio Marine Hall

Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 140,00

https://www.tokiomarinehall.com.br/titas-e-plebe-rude/