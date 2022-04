Kiko, pré-candidato a deputado, engrossa lista de irregularidades

A tarefa de ser prefeito não é fácil e exige muita responsabilidade para evitar problemas com a Justiça ao fim do mandato. O ex-prefeito de Franco da Rocha, Kiko Celeguim, do PT, que se lançou pré-candidato a deputado federal em 2 de abril carrega consigo uma extensa lista de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas de Estado São Paulo.