Kiko Celeguim (PT) ignora sentença e Tribunal de Contas faz cobrança

São muitos processos envolvendo o município que podem ser consultados no site do TC que continuam sem solução. Um deles envolve a contratação de empresa especializada em engenharia para execução das obras de construção do novo prédio da Guarda Civil Municipal. Anormalidades foram apontadas pelo Tribunal de Contas em 2019 que voltou a cobrar explicações da prefeitura em razão de Kiko não ter cumprido sentença e não apresentar as providências administrativas adotadas em razão das irregularidades apontadas.

A tomada de preços, o contrato, os termos de aditamento e a execução contratual foram julgadas irregulares e razões não faltaram. As falhas apontadas pela equipe técnica do Órgão em visita à obra apontaram teto com pintura interna comprometida; fissuras em cantos de aberturas de portas; rachaduras e trincas em aberturas de janelas; ausência de desnível no piso interno com o piso externo, propiciando entrada de água de chuva; porta do sanitário acessível construído de material inadequado e ausência de puxador horizontal e revestimento resistente a impactos; imperfeições nos acabamentos em aberturas; falhas nas fixações de blocos de elementos vazados; deterioração da alvenaria provocada pela infiltração / vazamento de água proveniente do ambiente superior e pinturas sem acabamentos.

Como não apresentou as providências administrativas adotadas, tais como apuração dos responsáveis, além de medidas para regularização e não repetição das falhas, o atual prefeito terá 30 dias para apresentar explicações e não ser punido por negligência cometida por Kiko Celeguim, durante sua gestão, que ignorou a decisão do Tribunal.

O ex-prefeito de Franco da Rocha foi procurado para se manifestar, mas achou por bem atacar os profissionais do Regional News se esquivando das respostas pertinentes à matéria. Mesmo com insistência, o Kiko do PT não encaminhou quaisquer respostas até o fechamento da edição. O prefeito de Franco da Rocha foi procurado por meio da assessoria de imprensa, mas também não se manifestou.